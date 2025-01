Die Defense Logistics Agency des US-Verteidigungsministeriums holt Projekt von Graphite One und Vorbeck Materials zur Entwicklung eines umweltfreundlichen Löschschaums auf Graphitbasis vor den Vorhang

Neue Graphitformulierung könnte das derzeit verwendete krebserregende und umweltschädliche Material ersetzen

16. Januar 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX‐V: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“), hat heute mitgeteilt, dass die Defense Logistics Agency („DLA“) des US-Verteidigungsministeriums („DoD“) ein Video über ein vom Kongress finanziertes Projekt von Graphite One und der in Maryland und North Dakota ansässigen Vorbeck Materials Corp. veröffentlicht hat. Dabei geht es um die Entwicklung einer Alternative zu dem von den U.S. Military Services und den zivilen Brandbekämpfungsdiensten verwendeten Löschschaum, die mit umweltfreundlichem Graphit aus der von G1 betriebenen Lagerstätte Graphite Creek in der Nähe der Stadt Nome in Alaska hergestellt wird. Das Video, das die aktuellen Materialtests zeigt, ist unter folgendem Link der Defense Logistics Agency verfügbar: Link

„Die Defense Logistics Agency, die nationale Agentur für Logistik und Kampfunterstützung, arbeitet mit zukunftsorientierten Technologien. Wir setzen auf Innovation und sind an kurz- und langfristigen Projekten interessiert, in denen es um diese neuen Technologien geht“, erklärt Gloria Edwards, F&E-Projektmanagerin der DLA. „Es handelt sich hier um ein vom Kongress finanziertes Projekt, bei dem wir mit Graphite One und Vorbeck zusammenarbeiten.“ Das Projekt, das 4,7 Mio. USD aus einer DLA-Zuwendung erhält, befindet sich derzeit in Umsetzung.

„Vorbecks Aufgabe ist es, neue Chemikalien und neue Formulierungen zu entwickeln, um einen fluorfreien, PFAS-freien, umweltfreundlichen und hochwirksamen Feuerlöschschaum präsentieren zu können“, erläutert John Lettow, CEO von Vorbeck Materials. „Die derzeit verwendeten Feuerlöschschäume enthalten per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), die krebserregend sind. Wir suchen daher nach Alternativen, die eine ähnliche Leistung wie die älteren Produkte erbringen“, fügt Mike Schaffner, Senior Vice President of Operations bei Graphite One, hinzu. „Die Graphitderivate sind in diesem Bereich sehr vielversprechend.“