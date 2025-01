Brent Oil startet durch. Stehen BP, Shell & Co. vor weiteren Kursanstiegen?

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Brent Oil war lange Zeit in einer Handelsspanne gefangen, die sich schließlich zu einem symmetrischen Dreieck (orange dargestellt) verengte. Dieses Dreieck wurde über die Oberseite aufgelöst. Der Ausbruch über den Widerstandsbereich 75 US-Dollar / 76 US-Dollar (gleichbedeutend mit der Oberseite der ehemaligen Handelsspanne) manifestierte das Ausbruchsszenario. Nach einem erneuten Test der 76 US-Dollar drehte Brent Oil schließlich mit Schwung nach oben ab. Der nächste Widerstandsbereich um 81+ US-Dollar wurde geknackt. Der im April 2024 installierte Abwärtstrend (rot) ist somit passé. Damit hat sich der Ölpreis weiteres Aufwärtspotential erschlossen. Eine nahtlose Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 85 US-Dollar bzw. 87,5 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. Der Preisbereich um 75 US-Dollar / 76 US-Dollar hat zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Doch nicht nur Brent Oil weist gegenwärtig ein veritables Aufwärtsmomentum auf. Gold hat die 2.700 US-Dollar überschritten. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Woche der Wahrheit für Gold: Es braut sich etwas zusammen. Steht der Goldpreis vor der Eskalation?“. Nicht minder spannend ist die aktuelle Konstellation bei Kupfer. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis entfesselt Kupfer vom Crash-Kandidaten zum Rallye-Anwärter. So hoch kann es nun gehen“

Ölpreis profitiert von positiven Signalen

Brent Oil profitiert zum einen von der Erwartung, dass die wirtschaftlichen Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung Früchte tragen werden und so die Nachfrage angekurbelt wird. Zum anderen schoben die Maßnahmen der US-Regierung gegen russische Ölexporte die Ölpreise an. Gleichzeitig gab es aus den USA Signale der Entspannung.

US-Daten im Blick

Der gewohnte Blick auf die Daten zum US-Ölmarkt. Die EIA (Energy Information Administration) gab für die Woche zum 10. Januar die Ölförderung mit 13,481 Mio. bpd an. Damit sank die Förderung ein weiteres Mal und entfernt sich langsam, aber stetig vom bisherigen Rekord, der in der Woche zum 06. Dezember mit 13,631 Mio. bpd verzeichnet wurde.

Die EIA gab für die Woche zum 10. Januar die Rohöllagerbestände in Höhe von 412,7 Mio. Barrel an. Das ist im Vergleich zur Vorwoche ein Minus in Höhe von 2 Mio. Barrel.

BP, Shell & Co. dürften vor weiteren Kurssteigerungen stehen

Sollten die Ölpreise tatsächlich ihren Weg nach oben fortsetzen, ist mit weiteren Kursanstiegen der Produzentenaktien zu rechnen. Blicken wir an dieser Stelle auf die BP-Aktie. Diese ließ sich auch durch die kürzlich veröffentlichten und eher schwach ausgefallenden Q4-Produktionsdaten nicht aus dem Tritt bringen. Heißt es nun „volle Kraft voraus“?

An der bereits zuletzt thematisierten Konstellation hat sich noch nichts Gravierendes getan. Die BP-Aktie steckt im Widerstandsbereich um 5,0 Euro / 5,2 Euro fest. Die Aufwärtsdynamik ist ein wenig zum Erliegen gekommen. Um für neuen Schwung zu sorgen, muss es über die 5,2 Euro gehen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde ein weiterer Kursanstieg in Richtung 5,5 Euro winken. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Im bullischen Idealfall werden die 4,8 Euro nicht mehr unterschritten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

