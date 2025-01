HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Draegerwerk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen von 70 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese stimmten in jeglicher Hinsicht zuversichtlich, lautete das Fazit des Analysten Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Ausnahme der Pandemiejahre hätten beide Geschäftsfelder rekordhohe Aufträge verbucht. Der gesamte Auftragseingang des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik liege um 9 Prozent über seiner Annahme./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 08:23 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 08:25 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 52,40EUR auf Tradegate (16. Januar 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Alexander Galitsa

Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m