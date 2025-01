DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Schließung eines großen Verteilzentrums in den USA folge auf eine enttäuschende Umsatzentwicklung des Online-Händlers auf dem US-Markt, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit etwaigen Importzöllen der USA hätte kurz- bis mittelfristig eine Unterauslastung des Warenumschlagplatzes gedroht./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 4,83EUR auf Tradegate (16. Januar 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.