Börsen Update Europa - 16.01. - CAC 40 stark +1,95 %

Der TecDAX steht bei 3.550,84 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +2,86 %, IONOS Group +1,81 %, Infineon Technologies +1,34 %

Flop-Werte: Nordex -2,51 %, AIXTRON -2,16 %, Formycon -1,93 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.100,83 PKT und gewinnt bisher +1,34 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +8,47 %, Kering +6,87 %, Hermes International +5,03 %

Flop-Werte: Nokia -1,91 %, Iberdrola -0,89 %, Deutsche Boerse -0,83 %

Der ATX steht aktuell (13:59:13) bei 3.729,84 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: Andritz +3,39 %, Wienerberger +2,22 %, voestalpine +1,18 %

Flop-Werte: Lenzing -2,52 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,65 %, Erste Group Bank -1,18 %

Der SMI steht bei 11.883,46 PKT und gewinnt bisher +0,84 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +15,48 %, Partners Group Holding +1,40 %, UBS Group +0,81 %

Flop-Werte: Geberit -2,96 %, Swisscom -0,51 %, Kuehne + Nagel International -0,23 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:52) bei 7.627,52 PKT und steigt um +1,95 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +8,47 %, Kering +6,87 %, Hermes International +5,03 %

Flop-Werte: Teleperformance -4,24 %, Bureau Veritas -1,75 %, Veolia Environnement -1,62 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.577,35 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: Alfa Laval +2,18 %, Tele2 (B) +2,00 %, Getinge (B) +1,44 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,58 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,33 %, SKF (B) -0,32 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.652,00 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,57 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +0,45 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,34 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,22 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,55 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,19 %