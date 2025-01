Greenridge Exploration erwirkt OTCQB-Notierung und erhält DTC-Berechtigung

16. Januar 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, seine erfolgreiche Notierung am OTCQB Venture Market („OTCQB“) bekannt zu geben. Darüber hinaus können die Stammaktien des Unternehmens nun über die Depository Trust Company („DTC“), eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corp. abgewickelt werden, die für das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung von börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zuständig ist.

Die Stammaktien des Unternehmens werden seit 15. Januar 2025 an der OTCQB unter dem Kürzel „GXPLF“ gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens können auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter den Kürzeln „GXP“ bzw. „HW3“ gehandelt werden.

Die DTC-Berechtigung senkt die Kosten und beschleunigt den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker in den Vereinigten Staaten, sodass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens über eine größere Auswahl von US-Brokerfirmen ermöglicht wird, da das Unternehmen nun deren Compliance-Anforderungen erfüllt.

Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über die Zulassung zum Handel am OTCQB und über die DTC-Berechtigung. Mit unserer OTCQB-Notierung und DTC-Berechtigung ist es nun deutlich einfacher, in Greenridge zu investieren; zudem bieten sie uns eine erhöhte Sichtbarkeit in den Vereinigten Staaten. Wir bemühen uns nach wie vor um den Ausbau unserer Projekte und wollen in den kommenden Monaten weitere Werte für unsere Aktionäre schaffen. Unsere neue Börsennotierung markiert den Beginn einer entscheidenden Phase im Wachstum unseres Unternehmens.“

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Herr Amanuel Bein mit Wirkung vom 15. Januar 2025 als Mitglied des Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt Herrn Bein für seine wertvollen Beiträge und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 28 Projekten mit einer Fläche von ca. 388.040 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.