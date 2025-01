Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

Der Erwerb wurde am 15. Januar 2025 gemäß einer Zeichnungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Anfield abgeschlossen, wobei das Unternehmen die Anfield-Aktien zu einem Preis von 0,14 CAD pro Aktie zeichnete. Unmittelbar nach dem Erwerb hatte das Unternehmen die wirtschaftliche Eigentümerschaft sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über insgesamt 203.415.775 Anfield-Aktien, was etwa 17,8 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 24,2 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht, wenn man davon ausgeht, dass alle vom Unternehmen gehaltenen Warrants ausgeübt werden.

Unmittelbar vor dem Erwerb besaß das Unternehmen 96.272.918 Anfield-Aktien und 96.272.918 Warrants zum Aktienerwerb von Anfield, die jeweils bis zum 12. Mai 2027 zu einem Preis von 0,18 CAD pro Aktie ausübbar sind, was etwa 9,3 % der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 17,0 % auf teilweise verwässerter Basis nach Annahme der Ausübung aller vom Unternehmen gehaltenen Warrants entspricht.

Die Anfield-Aktien wurden vom Unternehmen zu Investitionszwecken erworben. Das Unternehmen wird die Geschäftstätigkeit, die Aussichten, die Finanzlage und den potenziellen Kapitalbedarf von Anfield weiterhin überwachen. Je nach Bewertung dieser und anderer Faktoren kann das Unternehmen in Zukunft von Zeit zu Zeit seinen Besitz, seine Kontrolle oder seine Weisungsbefugnis über Wertpapiere von Anfield durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen, Zeichnungen aus dem Eigenbestand oder anderweitig direkt oder indirekt verringern oder erhöhen oder in Zukunft Pläne oder Absichten in Bezug auf eine der anderen in (a) bis (k) des Formulars 62-103F1 – Required Disclosure Under Early Warning Requirements aufgeführten Maßnahmen entwickeln. Im Zusammenhang mit der Übernahme hat sich das Unternehmen verpflichtet, keine Warrants auszuüben, soweit dies dazu führen würde, dass das Unternehmen eine „Kontrollperson“ von Anfield im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange wird, ohne die schriftliche Genehmigung der Börse, einschließlich der von ihr geforderten Zustimmung eines nicht beteiligten Aktionärs.

