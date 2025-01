Global Uranium prüft Pläne für geophysikalische Messungen in Wyoming nach erfolgreicher Datenerfassung und Beauftragung von Big Rock

Planung der geophysikalischen Vermessungen zur Verbesserung des Verständnisses des Uranpotenzials von Global Uranium in Wyoming

16. Januar 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seiner Zusammenarbeit mit der Firma Big Rock Exploration („BRE“) bekannt zu geben, die auf die Prüfung der Machbarkeit geophysikalischer Messungen auf seinen Uranexplorations-Claims in Wyoming abzielt. Diese Arbeiten folgen auf die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung mit BRE im vergangenen Herbst und fördern die Bemühungen des Unternehmens zur Bewertung des Potenzials seiner strategisch günstig gelegenen Claims weiter.

Big Rock Exploration wird die Durchführbarkeit von boden- und UAV-gestützten magnetischen Messungen in den Konzessionsgebieten von Global Uranium prüfen und dabei die Entwicklung der Explorationsstrategie des Unternehmens im Hinblick auf Roll-Front-Uranlagerstätten ins Auge fassen. Ziel der geplanten magnetischen Messungen wäre die Kartierung des Untergrunds, der in uranhaltigen Roll-Front-Systemen insofern von Bedeutung ist, als er die Migration und Ablagerung von uranhaltigen Flüssigkeiten beeinflussen könnte. Durch die Abgrenzung dieser Strukturen kann Global Uranium sein Verständnis der lokalen geologischen Gegebenheiten in jedem der Projektgebiete weiter verbessern, um vorrangige Bohrziele zu ermitteln. Grundlage dieser Arbeiten wären die radiometrischen Datensätze, die im Sommer 2024 erfasst wurden. Sie ließen Zonen mit erhöhter Gammastrahlung auf den Claims Airline und Big Bend erkennen.

Zusätzlich zur Bewertung der Machbarkeit von geophysikalischen Vermessungen führt Big Rock Exploration auch eine „Desktop“-Prüfung der Projektgebiete durch, in deren Zuge öffentlich zugängliche raumbezogene Geodaten, die für die Projektgebiete relevant sind, zusammengeführt werden, um das Risikomanagement in Bezug auf die Rechtsprechung, einschließlich der Landposition, des Zugangs, des Oberflächen- und Mineralbesitzes und besonderer Verwaltungsgebiete, zu betrachten. Im Anschluss ist eine Überprüfung potenzieller älterer und historischer Datenquellen innerhalb einer Pufferzone um die Projektgebiete herum geplant, woraufhin die potenziellen Datenquellen priorisiert werden, um sicherzustellen, dass hochwertige Ziele effizient bearbeitet werden. Ziel des Desktop-Programms ist es, ein detailliertes Verständnis der Explorationslandschaft zu schaffen, um das Risiko des Projekts weiter zu verringern und die Planung der nachfolgenden Untersuchungen vor Ort zu optimieren.