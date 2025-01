McWin ernennt Guillaume Charlin zum geschäftsführenden Gesellschafter

Guillaume kommt von der Pariser Niederlassung der Boston Consulting Group („BCG"), für die er 27 Jahre tätig war, zu McWin. Im Laufe seiner Karriere hat sich Guillaume hauptsächlich auf die Beratung von Kunden im Konsumgütersektor in den Bereichen Lebensmittel und Getränke (Food & Beverage, „F&B"), Einzelhandel, Mode und Luxusgüter konzentriert, was zu einer umfangreichen Erfolgsbilanz bei der Transformation und Entwicklung von Unternehmen in Zusammenarbeit mit Führungskräften der C-Ebene und Investoren geführt hat.

Darüber hinaus hatte Guillaume mehrere Führungspositionen bei BCG inne, darunter die des geschäftsführenden Gesellschafters von BCG France (mit 1.200 Mitarbeitern) von 2018 bis 2022 und des europäischen Leiters des Konsumgütergeschäfts von BCG von 2016 bis 2018. Im Jahr 2022, nach der Übernahme durch BCG, wurde Guillaume zum Vorstandsvorsitzenden von Quantis ernannt, einem Beratungsunternehmen für ökologische Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt auf dem Lebensmittel-Ökosystem.

Als geschäftsführender Gesellschafter wird Guillaume zusammen mit den anderen Gesellschaftern dafür verantwortlich sein, die Wertschöpfung im gesamten Portfolio von McWin zu steigern und gleichzeitig seine Erfahrung in der F&B-Branche zu nutzen, um das Wachstum von McWin zu unterstützen. Er wird bei der Entwicklung und Umsetzung einer Wachstumsstrategie für McWin durch Initiativen wie geografische Expansion und Erschließung neuer sektoraler Märkte helfen. Guillaume wird auch dem Investment Committee von McWin beitreten und eine aktive Führungsrolle in der Vermögensverwaltung übernehmen.

Henry McGovern, Gründungspartner von McWin, kommentierte: „Wir freuen uns, Guillaume in der McWin-Familie willkommen zu heißen. Mit seinen fundierten Kenntnissen der Lebensmittelbranche und seinen Erfahrungen im Management ist er die perfekte Besetzung für uns. Ähnlich wie der Rest unseres Führungsteams bringt er einen unternehmerischen Hintergrund in das Unternehmen ein und hat in den letzten 25 Jahren in mehr als 20 Unternehmen investiert, was seine Leidenschaft für Unternehmer und Gründer unterstreicht.