Leipziger Unternehmen Energiekonzepte Deutschland zählt zu den führenden Anbietern für private Photovoltaik-Anlagen in Europa

Leipzig (ots) - Energiekonzepte Deutschland (EKD) hat sich als einer der

bedeutendsten Akteure im europäischen Markt für private Photovoltaik-Anlagen

etabliert. Dies geht aus der aktuellen Marktübersicht des Zentrums für

Nachhaltige Transformation (ZNT) hervor, die am 31. Dezember 2024 veröffentlicht

wurde.



Die ZNT-Studie hebt hervor, dass sechs der elf größten europäischen Anbieter für

private Photovoltaik-Anlagen aus Deutschland stammen. Eines davon sogar aus dem

sächsischen Leipzig: EKD trägt damit als einer der drei führenden PV-Anbieter

maßgeblich zur Energiewende in Deutschland bei. Mit innovativen Produkten und

einem starken Fokus auf Qualität und Technologieinnovationen hat sich EKD als

verlässlicher Partner für Hausbesitzer etabliert, die auf nachhaltige

Energielösungen setzen.





"Wir sind stolz darauf, zu den führenden Anbietern in Europa zu gehören undunseren Beitrag hier aus Leipzig über ganz Deutschland zur Energiewende zuleisten", sagt Timo Sillober, CEO von Energiekonzepte Deutschland. "Unsereintelligenten Ganzjahresenergiesysteme EKD365+ ermöglichen es, unsere Kundinnenund Kunden das ganze Jahr über mit nachhaltigem und kostengünstigem Strom zuversorgen. Aber wir wollen noch mehr: Für 2025 und darüber hinaus haben wir vielvor. Mit unseren Technologien werden wir weiterhin Maßstäbe in der Branchesetzen und die Zukunft der Energieversorgung nachhaltig gestalten."Die Marktübersicht des ZNT basiert auf Umsatz- und Installationszahlen desGeschäftsjahres 2023 und zeigt die Dynamik im deutschen und europäischenSolarmarkt. Trotz der Herausforderungen eines Käufermarktes konnte EKD seinePosition behaupten und durch kontinuierliche Innovationen und Verbesserungen imService überzeugen.Energiekonzepte Deutschland (EKD) hat im Jahr 2023 einen beeindruckenden Umsatzvon über 500 Millionen Euro erzielt und gehört damit zu den elf umsatzstärkstenPhotovoltaik-Unternehmen in Europa. Laut dem Europäischen Solarmonitor desZentrums Nachhaltige Transformation (ZNT) an der Quadriga Hochschule Berlinbelegt EKD den dritten Platz. Dies unterstreicht nicht nur die starke Präsenzdeutscher Firmen im europäischen Photovoltaik-Markt, sondern zeigt auch, dassDeutschland weiterhin eine führende Rolle spieltEnergiekonzepte Deutschland wird auch in Zukunft daran arbeiten, dieEnergiewende voranzutreiben und seinen Kundinnen und Kunden die besten Lösungenfür eine nachhaltige Energieversorgung zu bieten.Über Energiekonzepte DeutschlandMit rund 40.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk ausFachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 MillionenEuro Stromersparnis bei ihren Kundinnen und Kunden. Damit setzen sie neueMaßstäbe am Energiemarkt.Dank der einzigartigen Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage,Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietetdas Unternehmen individuelle Lösungen, die ihren Kundinnen und Kunden sowohl dieEnergieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient undeinfach wie nie gestaltet.Mit dem innovativen Ganzjahresenergiekonzept EKD 365+ erhalten die Kundinnen undKunden ein konkurrenzloses Mehr an Energie, Autarkie und Sicherheit, das an diewachsenden Bedürfnisse stetig angepasst werden kann. Ohne Kompromisse, ohneEinschränkungen. Alles über EKD findest du hier: https://www.ekd-solar.de/Pressekontakt:Energiekonzepte Deutschland GmbHJulia Neuermailto:Presse@ekd-solar.deTorgauer Straße 33604347 LeipzigWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172014/5950559OTS: Energiekonzepte Deutschland GmbH