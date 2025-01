Jubiläumsjahr beschert Veltins Allzeithoch mit Wachstum von 3,1% (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -



- Markterfolg zementiert: Ausstoß steigt auf 3,36 Mio. hl

- Sortenfavorit punktet: Pülleken legt um +20,5% zu

- Klares Bekenntnis: Gastronomie erhält Unterstützung



Mit einem Allzeithoch haben die Verbraucher das 200. Jubiläumsjahr der Brauerei

C. & A. Veltins belohnt. Trotz des 2024 weiterhin rückläufigen Biermarktes

erreichte das Unternehmen einen Wachstumsschub von 3,1 % und braute mit 3,36

Mio. hl so viel Bier wie nie zuvor. "Mit attraktiven Marken und einer starken

Vertriebskraft in Handel und Gastronomie setzen wir unsere dynamische

Entwicklung in der zweiten Jahrzehnt-Hälfte fort", kündigte der Sprecher der

Geschäftsführung, Dr. Volker Kuhl, bei der Vorstellung der Jahreszahlen an. Der

Umsatz lag bei 459 Mio. Euro (+4,1 %) und bekräftigte einmal mehr den

Strategiefokus auf Wert- und Margenstabilität. "Die gesunkene Konsumlaune hat

den Verbrauchern zu schaffen gemacht - die Leidtragenden waren Handel und

Gastronomie. Während Veltins deutlich über Marktniveau wachsen konnte, ist der

deutsche Biermarkt mit einem blauen Auge davongekommen", bewertete Dr. Kuhl den

strukturell zu erwartenden Mengenverlust des gesamtdeutschen Biermarktes im

letzten Geschäftsjahr, der bei rund 1% liegen wird.









Die Zugpferde im Geschäftsjahr 2024 waren die Marken Veltins und helles

Pülleken. So konnte das Veltins-Sortenportfolio um 3,4 % auf 2,5 Mio. hl und das

helle Pülleken um 20,5 % auf 328.800 hl zulegen, während die Marken

Grevensteiner 129.200 hl und der Biermix V+ 285.200 zum Ergebnis beisteuerten.

Die alkoholfreie Fassbrause-Range holte hingegen um 21,5 % auf und erreichte

109.600 hl. Dass die traditionelle Premiummarke Veltins Pilsener im hart

umkämpften Segment des deutschen Biermarktes ihre Position auf dem dritten Rang

weiter ausbauen konnte, beweist der Marktanteil von zuletzt 6,6 %*. Damit stammt

jedes 15. im deutschen Handel verkaufte Pilsener aus einem Veltins-Sudkessel.

Der Erfolg des hellen Pülleken gilt branchenweit schon deshalb als

außergewöhnlich, weil es die einzige Hellbier-Marke mit eigenem Profil und

relevantem Mengenwachstum ist. Im nordrhein-westfälischen Biermarkt steht das

helle Pülleken inzwischen im Sortenspektrum auf dem ersten Platz und rangiert im

harten Wettbewerbsumfeld der ebenfalls national agierenden Marken mit

bayerischer Folklore auf dem dritten Platz. Rainer Emig, Vertriebsdirektor

Handel: "Der stabile Markenmix in unserem Sortenportfolio schafft eine gute

Performance."



"Wir überlassen das Lager-Segment nicht den Importbieren"



Mit der Einführung von Veltins Helles Lager rief die Familienbrauerei einen





