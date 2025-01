Zwischen Wachstum und Zollrisiken

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mainz (ots) - Ob beabsichtigt oder als Verhandlungstaktik: Der von Donald Trumpangekündigte 25%-Importzoll auf mexikanische Produkte stellt den südlichenUS-Nachbarn vor eine Herausforderung, die wegweisend für das künftigeWirtschaftsmodell Mexikos werden könnte. Marcos Carias, Nordamerika-Volkswirtbeim internationalen Kreditversicherer Coface, analysiert die wirtschaftlicheEntwicklung Mexikos und die Rolle der USA:Nach den Erfahrungen um Liefer- und Produktionskettenschwierigkeiten galtMexikos Status als erste Adresse einer näheren Produktion(Nearshoring-Produktion) für den US-Markt lange Zeit als gesetzt. Neben dergeografischen Nähe verfügt das Land über eine große und produktiveArbeiterschaft, Erfahrung beim Aufbau einer starken Produktionsbasis und durchdie Handelsabkommen mit den USA einen bevorzugten Zugang zum US-Markt. Jedochhat der designierte US-Präsident Donald Trump im November 2024 angekündigt,Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko zu erheben, falls dieRegierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum nicht die gestellten Forderungen inpuncto verringertem Drogenhandel und illegaler Migration erfüllt. Sheinbaumbekräftigte zwar ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, betonte jedoch diebereits ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Migrantenstroms und erklärte,dass mexikanische Vergeltungszölle nicht ausgeschlossen seien. Vor diesemHintergrund ist die Besorgnis von Unternehmen über künftige Erträge vonNearshoring-Investitionen in Mexiko durchaus berechtigt.Zweitgrößtes bilaterales Handelsdefizit der USA gegenüber MexikoEs wurde viel darüber spekuliert, ob die angedrohten Zölle feste Absicht oderlediglich eine Verhandlungstaktik sind. Optimisten verweisen auf denPräzedenzfall während Trumps erster Amtszeit: Damals wurden die Drohungen,Pauschalzölle in Höhe von 5 Prozent gegen Mexiko zu erheben, fallen gelassen,nachdem eine Einigung über Grenzsicherheitsmaßnahmen mit Sheinbaums Vorgängerund politischem Mentor, Andrés Manuel López Obrador, erzielt wurde.Pessimistische Beobachter hingegen verweisen auf Trumps Überzeugung, dass einHandelsdefizit gleichbedeutend mit einem Verlustgeschäft sei - und daszweitgrößte bilaterale Handelsdefizit der USA besteht gegenüber Mexiko. Welchedieser Einschätzungen sich als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Solangejedoch das Risiko von Zöllen im Raum steht, wird Mexikos exportorientiertesWirtschaftsmodell unter der Last dieser Unsicherheit leiden.Historische Rolle der USA für die Entwicklung MexikosZum besseren Verständnis lohnt sich ein Blick auf die historische Rolle, die der