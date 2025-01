Bayern setzt sich an die Spitze der besten Games-Standorte in Deutschland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Games-Unternehmen haben entschieden: Bayern ist der besteGames-Standort innerhalb Deutschlands. So lautet das Ergebnis des gameBranchenbarometers, bei dem die Mitglieder des game - Verband der deutschenGames-Branche das politische Engagement der einzelnen Bundesländer für dieGames-Unternehmen bewertet haben. Damit bleibt der Kampf um die Spitze einKopf-an-Kopf-Rennen: Beim letzten Ranking 2023 hatte sich Nordrhein-Westfalen,das im aktuellen Ranking auf Platz 2 landet, noch die Spitzenposition gesichert.Auf Platz 3 landet Berlin, noch vor Hamburg, die sich vor zwei Jahren denzweiten Platz geteilt hatten. Bewegung gibt es auch am Ende des Rankings:Hessen, 2023 noch auf Platz 10 von 12, bildet nun das alleinige Schlusslicht.Davor platzieren sich auf Rang 14 Sachsen-Anhalt und auf 15Mecklenburg-Vorpommern."Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort: Immer mehr Bundesländererkennen den großen Wert der Games-Branche für ihre Region und arbeiten anbesseren Rahmenbedingungen für Games-Unternehmen. Angesichts des Hin und Her beider bundesweiten Games-Förderung waren die Bundesländer in den vergangenen zweiJahren mit guten Games-Programmen umso wichtiger. Das Engagement lohnt sich,denn diese Standorte werden mit zahlreichen positiven Effekten in Bereichen wieWirtschaft, Innovation oder Gesellschaft belohnt", sagt Felix Falk,Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche.Aus einigen Bundesländern gab es seit dem letzten Ranking Anfang 2023 positiveNeuigkeiten: Die bayerische Landesregierung stellte 2023 Fördermittel in Höhevon insgesamt rund 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem eröffnetenGames-Hub "DIE GAMEREI" in München, der mit 560.000 Euro gefördert wird, dem"Level Up"-Accelerator-Programm und dem Gaming-Event "GG Bavaria" unterstütztdie Landesregierung die Unternehmen am Standort zusätzlich. Berlin undBrandenburg unterstützten 2023 Spiele-Entwicklungen mit insgesamt 5,3 MillionenEuro - ein Rekord im Bereich der Landesförderungen. Darüber hinaus werdenweitere Projekte durch die schwarz-rote Landesregierung von Berlin gestärkt wiedas geplante "House of Games". Weiterhin haben Baden-Württemberg, Hamburg undHessen jeweils ihr Förderbudget für 2024 erhöht. Auch in Mitteldeutschland -Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - wurden 2023 mehr Fördermittel für Gameszur Verfügung gestellt als im Jahr davor. Eine neue Förderrichtlinieberücksichtigt Games jetzt explizit und bietet wettbewerbsfähige Förderangebote.