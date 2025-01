Der Bauernhof mit Flügeln

BEIJING, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In Ningbo, Zhejiang, traf sich David W. Ferguson, ehrenamtlicher Chefredakteur für Englisch bei Foreign Languages Press, mit Jin Lishen, dem örtlichen Obst- und Gemüsekönig, um Jins Geschichte in sein neues Buch China's Development in the New Era - the Zhejiang Experience aufzunehmen.

1971 wurde Jin in der Kleinstadt Andong geboren, in einer Familie, deren Vorfahren seit Generationen in der Landwirtschaft tätig waren. Nach der Mittelschule wurde Jin zunächst Fischer und sammelte Muscheln in der Bucht von Hangzhou. Damals hätte er sich vielleicht nicht vorstellen können, dass er einmal der Obst- und Gemüsekönig dieses Ortes werden würde.