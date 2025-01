Neue Daten deuten auf Erhöhung der Goldressource hin

Quelle: bearbeitet - Adobe Stock Lizenz #304256462 JT Jeeraphun

Bislang hat DESERT GOLD (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) bereits 1,079 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold auf seinem Projekt gemäß NI 43-101 nachgewiesen, doch Bohrungen auch außerhalb der bislang bekannten Ressourcenzone zeigen, dass hier noch weiteres Potential für eine Steigerung vorhanden ist.

Nun gab man vor zwei Tagen bekannt, dass man frühere Explorationsdaten zu diesem Projekt erworben hat, dessen Arbeiten zwischen den Jahren 2010 bis 2012 stattfanden. Konkret befinden sich die interessanten Gebiete in der Nähe der Goldlagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West (Standorte siehe Abbildung weiter unten).

Die geschätzten Goldressourcen in diesen beiden Zonen umfassen zusammen eine geschätzte inferred-Ressource von 479.000 Unzen mit einem Gehalt von 1,09 g/t Gold. Dies würde einen Anstieg der bisherigen Ressourcen um rund 44% bedeuten – Und das ohne die Arbeiten, die von Desert Gold selbst seit der letzten Ressourcenschätzung im Januar 2022 vorgenommen wurden.

Durch die Ausübung von Warrants konnte man zuletzt außerdem rund 1,25 Mio. CAD an frischem Kapital einnehmen, welches für weitere Bohrungen, und dem Ziel einer Erhöhung der Goldressource dient.

Bevor wir einen Blick auf die Daten im Detail werfen hier die HIGHLIGHTS von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)

• Rund 45% aller Aktien sind lt. Angaben des Unternehmens in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!

• Eine PEA (Preliminary Economic Assessment) + soll in Q1 2025 veröffentlicht werden

• Aktuelle sehr niedrige Bewertung von nur 11 USD/oz Gold, während Übernahmen in diesem Goldgebiet seit dem Jahr 2012 bei im Schnitt mit 73 USD/oz stattgefunden haben

• Die Cashposition ist durch die Ausübung von Warrants (Bezugsrechten) bei 0,08 CAD zuletzt um 1,258 Mio. CAD angestiegen

• Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien

• Zu den Projektnachbarn zählen u.a. Barrick Gold, Endeavour Mining, B2 Gold, und Allied Gold Corp.

• Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird.

Jared Scharf, CEO des Unternehmens, sagte:



„Die kürzlich entdeckten Explorationsdaten verleihen den beiden Lagerstättengebieten zusätzlichen Spielraum, da sie Möglichkeiten für die Erweiterung der Mineralressourcen mittels Bohrungen aufzeigen. Besonders faszinierend ist ein nicht modelliertes Gebiet mit wesentlich höheren Goldgehalten bei der Lagerstätte Mogoyafara South sowie Hinweise auf lateritbedeckte Goldzonen südlich der Lagerstätte Linnguekoto.“

Technische Daten

Desert Gold ist kürzlich auf Pressemitteilungen und Quartalsberichte des in Australien ansässigen Unternehmens Golden Rim Resources (neuer Name: Asara Resources – ASX: AS1) aufmerksam geworden, in denen Bodenprobennahmen, Erkundungen, Schürfgrabungen und Bohrungen beschrieben werden, die über und in der Nähe der Goldlagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West durchgeführt wurden. Die Daten für die meisten dieser Arbeiten wurden erfasst, zusammengestellt und bewertet.



Quelle: Desert Gold Ventures - Zusammenfassung und Standortplan der Zonen von Konzessionsgebiet SMSZ

Die kürzlich erworbenen Daten beinhalten die Analyseergebnisse von 1.419 Bodenproben, 1.042 Erkundungsproben und 2.393 Schürfproben, in erster Linie von den Lagerstättengebieten MS und LW.

Die Pressemeldung im Original finden Sie hier: https://www.newsfilecorp.com/release/237279

Details Mogoyafara South

Desert Gold hat Daten von 13 Gräben im Mogoyafara South -Gebiet gesammelt, die auf zusätzliche Goldmineralisierung und überdurchschnittliche Goldgehalte hindeuten, die bisher im Ressourcenmodell nicht berücksichtigt wurden. Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse des Grabens 17 mit hohen Goldgehalten von 1,23 g/t Au auf 15 Metern, 2,35 g/t Au auf 29 Metern, 0,72 g/t Au auf 28 Metern und 2,73 g/t Au auf 16 Metern sowie fünf Gräben mit signifikanter Goldmineralisierung, die bisher nicht gebohrt wurden.



Quelle: Desert Gold - Neue Schürfgraben- und Schürfprobendaten

Vier dieser Gräben befinden sich innerhalb der Grenzen der Mineralressourcengrube und zwei außerhalb. Insbesondere im Graben 17 wurden hohe Gehalte in Verbindung mit hochgradigen Schürfproben festgestellt, die auf eine bisher unerforschte Goldzone hinweisen. Die Kombination aus Strukturen, Alterationen und hohen Gehalten definiert ein vielversprechendes Explorationsgebiet von 120 bis 250 Metern. Die Ergebnisse zeigen auch das Potenzial für zusätzliche Mineralressourcen und die Erweiterung der Ressourcengruben entlang des Streichens und für die Entdeckung neuer Goldzonen. Zusammenfassend gibt es ein hohes Potenzial für weitere Bohrungen, um die Mineralressourcen in diesem Gebiet zu erweitern.

Details Linnguekoto West

Zwischen 2010 und 2012 wurden umfangreiche Untersuchungen im Gebiet Linnguekoto West durchgeführt, um Goldmineralisierungen zu identifizieren. Dabei wurden Bodenproben entnommen, Schürfgräben gezogen und Bohrungen durchgeführt. Diese Arbeiten führten zur Definition von zwei neuen Gebieten mit Goldmineralisierung und zum Fund von hochgradigen Schürfproben.

Zu den Highlights dieser Arbeiten zählen Gräben, die 3,15 g/t Gold auf 16 Metern und 2,24 g/t Gold auf 32 Metern ergaben.



Quelle: Desert Gold - Neue Schürfgraben- und Schürfprobendaten

Die Ergebnisse der Schürfungen und Schürfgräben lagen in der Nähe von lokalen Laterithöhen, die mit erhöhter Alteration und Goldmineralisierung in Verbindung stehen können. Die Lateritabdeckung könnte dazu führen, dass kein angereichertes Gold im Boden vorhanden ist. Dennoch wurden hochgradig anomale Goldwerte in Schürfproben südlich der Lagerstätte LW gefunden, was auf das Potenzial für weitere hochgradige Goldmineralisierungen hinweist. Insgesamt wurden 1.419 Proben. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die sieben weiteren stark anomalen Gebiete genauer zu analysieren.



Update der technischen Studie (PEA)

Im Januar werden zusätzliche Gravitationstests bei der Lagerstätte Barani East durchgeführt, um die beste Option für die Verarbeitung dieser Lagerstätte zu ermitteln. Der Abschluss der PEA wird nach wie vor für das erste Quartal 2025 erwartet.

Nächste Schritte

Die Suche nach den von Golden Rim abgeschlossenen Bohrlöchern ist im Gange, wobei die Daten für manche, jedoch nicht für alle Bohrlöcher erfasst wurden. Das Feldteam von Desert Gold versucht ebenfalls, diese zu lokalisieren. Es ist davon auszugehen, dass die Daten von diesen Bohrlöchern das Verständnis von Desert Gold für die Lagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West weiter verbessern und neue Explorationsmöglichkeiten schaffen werden.

Weitere Schürfgrabungen sind geplant, um die Größe der Goldmineralisierung zu ermitteln, die in den Schürfgräben bei Mogoyafara South entdeckt wurde. Bohrungen wären erforderlich, um die Laterit-Gebirgskammziele bei Linnguekoto West zu erproben.

Desert Gold Ventures (TSX-V: DAU / WKN: A14X09) arbeitet derzeit wie bereits erwähnt an der Fertigstellung seiner PEA (Preliminary Economic Assessment) – deutsch: Vorläufige Wirtschaftlichkeitseinschätzung - die man noch in Q1 2025 vorlegen möchte.

Ein offizielles und aktuelles Research der GBC AG von August 2024 attestiert der Aktie von Desert Gold Ventures ein Kursziel von 0,425 CAD. Vom aktuellen Kurs bei 0,065 CAD (kanad. Dollar) ergibt sich also ein Kurspotential von +553%. Dass dieses Kursziel nicht aus der Luft gegriffen ist, werden wir auch in diesem Artikel noch anhand von Vergleichen mit Übernahmen im Goldgebiet von Desert Gold selbst nachvollziehen können.

Was das Management betrifft dürfte DESERT GOLD VENTURES auf Unternehmensebene in Kanada und auch auf Länderebene in Mali über eines der besten Teams verfügen.

Hervorheben möchte ich dabei beispielsweise den leitenden technischen Direktor und Geologen, Don Dudek, P.Geo, der über fast 20 Jahre Erfahrung in Westafrika verfügt, und seine letzten beiden Unternehmungen, Avion Gold und Savory Gold, waren große Erfolge und wurden beide in großen Börsentransaktionen von Endeavour Mining bzw. Semafo übernommen.

Im Land Mali verfügt das Geologenteam über jahrzehntelange Erfahrung bei der Arbeit in großen Bergwerken wie der Goldmine Yanfolila, die jetzt von Hummingbird betrieben wird, und dem Loulo-Gounkoto-Minenkomplex, der sich jetzt im Besitz von Barrick befindet.

MAJORS WIE BARRICK, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die Liegenschaft von Desert Gold Ventures liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Gold) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.



Quelle: Desert Gold Ventures

Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Gold (Market Cap: 39,77 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 4,61 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 1,1 Milliarden. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 15,64 Mio. CAD.

Die untenstehende Grafik zeigt die Übernahmen seit dem Jahr 2012 im Birmiam Greenstone Belt in dem auch DESERT GOLD VENTURES tätig ist.



Es wird auf einem Blick schnell klar wie brisant die Unterbewertung von DESERT GOLD VENTURES bezogen auf die Übernahmetransaktionen in diesem Gebiet sind. Die günstigsten Übernahmen fanden bislang bei einer Bewertung von 36 USD/oz Gold und die teuersten Übernahmen bei 132 USD/oz Gold statt. Im Durchschnitt ergibt sich eine Bewertung bei Übernahmen je Unze Gold von 73 USD.

Bei der aktuellen Market Cap von rund 16,6 Mio. CAD, kommt DESERT GOLD auf eine sehr niedrige Bewertung je Unze Gold von lediglich 11 USD/oz Gold (umgerechnet 15,8 CAD).

Um ebenfalls eine Bewertung von 73 USD je Goldunze im Boden zu erreichen müsste der Kurs von Desert Gold bei der aktuellen Anzahl an ausstehenden Aktien von derzeit 0,065 CAD auf 0,43 CAD steigen (+561%).

Weitere Informationen über Desert Gold Ventures finden Sie auf der Website: www.desertgold.ca



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Desert Gold Ventures. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.

Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben. Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp + +Insgesamt habe ich 3 Aktien unter Beobachtung die jetzt für eine Aufnahme in das stockreport.de Musterdepot in Frage kommen, und ein Gewinnpotential von 300 bis 500% aufweisen. Um bei den kommenden GEWINNERAKTIEN von Beginn an dabei zu sein, sollten Sie nicht zu lange zögern, und sich für das Premium-Abo von stockreport.de entscheiden.+ +

Daher mein dringender Rat: Tragen Sie HIER IHRE EMAILADRESSE ein, und erhalten GARANTIERT alle neuen GEWINNERAKTIEN als Erstes.







Sie sollten nicht zu lange zögern, denn sonst entgehen Ihnen Gewinne wie diese:



• + 588% mit Teranga Gold

• + 1.022% mit Arizona Mining

• + 320% mit Sibanye Stillwater

• + 194% mit Energy Fuels



Dies ist nur ein Teil der Gewinne die unsere Premium-Leser spielend leicht erzielen konnten.



Sie müssen diesen Gewinnen jedoch nicht hinterher trauern, denn Sie können in Zukunft auch solche Gewinne verbuchen!

SONDERAKTION: 3 MONATE GRATIS



HIER DIREKT ZUR ANMELDUNG >> https://www.stockreport.de/neuanmeldung.asp



DIREKT ZUM PREMIUMBEREICH



Das Abo verlängert sich NICHT automatisch - sondern nur wenn Sie das ausdrücklich wünschen.