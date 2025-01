UNTERNEHMEN vom 16.01.2025 - 15.15 Uhr

BERLIN - Der Online-Händler Zalando hat durch einen Schlussspurt im vergangenen Jahr profitabler gewirtschaftet als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro liegen, teilte der Konzern überraschend am Mittwochabend in Berlin mit. Das wären 46 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zuletzt hatte Zalando für 2024 hier 440 bis 480 Millionen Euro angepeilt. Grund sei ein besser als erwartet ausgefallenes viertes Quartal mit starkem Kundenwachstum und einem besseren Abverkauf. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an.

HSINCHU - Die ungebrochen starke Nachfrage nach Computer-Hardware zum Ausbau der KI-Fähigkeiten der Techkonzerne hat dem Chiphersteller TSMC Ende 2024 einen Gewinnsprung beschert. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Großkunden wie Nvidia und Apple steigerte den Nettogewinn im vierten Quartal im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 374,7 Milliarden Taiwan-Dollar (11 Mrd Euro). Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet.

Luxuskonzern Richemont legt im Weihnachtsquartal überraschend deutlich zu

GENF - Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im Weihnachtsquartal den Umsatz deutlich gesteigert. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen: Analysten hatten mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. So fiel der Umsatz in Asien weniger stark als erwartet. Der Aktienkurs legte am Donnerstag kräftig zu.

ROUNDUP: Drägerwerk blickt auf durchwachsenes Jahr - Anleger greifen trotzdem zu

LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ mehr verdient als erwartet. An der Börse kam das am Donnerstag sehr gut an. Auch wenn das Unternehmen sein eigenes Umsatzziel knapp verfehlte.

Bank of America steigert Gewinn - Aktie legt zu



CHARLOTTE - Sprudelnde Erträge haben der Bank of America im vergangenen Jahr etwas mehr Gewinn beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 27,1 Milliarden US-Dollar (26,3 Mrd Euro) und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr, wie das US-Geldhaus am Donnerstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zwar ging der Zinsüberschuss leicht zurück. Höhere Einnahmen aus Gebühren und Provisionen machten dies aber mehr als wett. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie der Bank of America legte im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Prozent zu.

UnitedHealth verdient trotz Gewinnrückgang mehr als gedacht

MINNETONKA - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth hat die finanziellen Tiefschläge des vergangenen Jahres besser verkraftet als gedacht. Unter dem Strich verdiente der Konzern 14,4 Milliarden US-Dollar und damit 36 Prozent weniger als im Vorjahr, wie er am Donnerstag in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Dies lag vor allem an einem Hackerangriff und am verlustreichen Verkauf seiner Brasilien-Sparte im vergangenen Februar. Analysten hatten für das Gesamtjahr im Schnitt aber mit noch weniger Gewinn gerechnet.

ROUNDUP: SAF-Holland erfüllt Margenprognose, Umsatzziel verpasst - Kursknick

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland ist 2024 trotz eines gesunkenen Umsatzes profitabler geworden. Das Unternehmen profitierte dabei von einem weiterhin robusten Ersatzteilgeschäft. Der Vorstand geht nun nach ersten Hochrechnungen davon aus, dass die um Sondereffekte bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) nahezu punktgenau das Prognoseziel von rund zehn Prozent erreicht hat. Das wäre etwas mehr als 2023. Deutlich schwächer als gedacht fiel dagegen der Umsatz aus.

ROUNDUP: Biokraftstoffhersteller Verbio senkt Gewinnprognose - Kursrutsch

LEIPZIG - Die schlechten Nachrichten vom Biokraftstoffhersteller Verbio reißen nicht ab: Nachdem die Leipziger bereits einen verlustreichen Start in ihr Geschäftsjahr 2024/25 hingelegt hatten, kappte der Konzern nun seine Gewinnziele. Der Vorstand um Claus Sauter begründete den Schritt mit "unvorhergesehenen technischen Qualitätsproblemen" in einer Bestandsanlage in Nevada in den USA. Zudem lastet schon länger ein schwaches Preisumfeld auf dem SDax -Unternehmen. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen neuerlichen Kurseinbruch der bereits schwer angeschlagenen Aktie.

ROUNDUP: Elektroautobauer Polestar will in Europa produzieren

GÖTEBORG - Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Elektroautobauer Polestar will sein Geschäft in Europa ausbauen und erstmals auch auf dem Heimatkontinent Autos herstellen. Das neue Modell Polestar 7 solle in Europa produziert werden, sagte Polestar-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa.

