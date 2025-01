Lohnt sich Copywriting 2025 noch? (FOTO)

Windorf (ots) - Mit der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenzen wird

zunehmend deutlich, wie stark diese Technologie klassische Berufsfelder

beeinflussen könnte. Besonders der Beruf des Copywriters scheint angesichts der

Tatsache, dass KI-Tools in Sekundenschnelle Texte generieren können, bedroht zu

sein. Doch ist die Angst vor ChatGPT und Co. tatsächlich gerechtfertigt?



Angesichts des plötzlichen Aufstiegs der künstlichen Intelligenz in den letzten

zwei Jahren stellen sich immer mehr Menschen die Frage, ob Copywriting auch in

Zukunft noch eine relevante Rolle im Marketing spielen wird. Es ist nicht zu

bestreiten, dass sich KI in den kommenden Jahren immer weiterentwickelt und

damit auch leistungsfähiger wird, doch kann KI tatsächlich die Arbeit

professioneller Copywriter ersetzen? "Einerseits ist die Angst aktiver und

angehender Copywriter durchaus verständlich - schließlich hat KI in den letzten

Jahren enorme Sprünge gemacht", sagt Michael Schafhauser, der gemeinsam mit

Lobna Schafhauser die Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH gegründet hat.







Gefahr ist. Denn: Die Nachfrage nach gutem Content bleibt hoch. Immer mehr

Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, ihre Kunden mit interessanten und

ansprechenden Texten zu erreichen", fährt Lobna Schafhauser fort. "Wenn ein

Copywriter die Details einer Branche und das Profil seiner Kunden kennt, ist er

dazu in der Lage, Texte zu schreiben, die sich nicht nur gut lesen lassen,

sondern auch messbare Ergebnisse liefern." Gemeinsam haben sich Michael und

Lobna Schafhauser ihren Traum erfüllt, als sie vor sieben Jahren beschlossen,

die Kunst des Copywritings zu erlernen. Heute geben sie ihr Wissen auch an

andere Menschen weiter, die sich als Copywriter ein erfolgreiches Business

aufbauen möchten. Umfangreiche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn im

Programm der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH lernen die Teilnehmer das

Handwerk des Copywritings von Grund auf. Sie erwerben also alle nötigen

Fähigkeiten, um in kurzer Zeit durchzustarten und beeindruckende Umsätze zu

erzielen. Doch auch Werbetexter, die bereits am Markt aktiv sind, profitieren

vom Angebot der beiden Experten. Im Programm für Fortgeschrittene erfahren sie,

wie sie automatisiert Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern können.



Die Zukunft des Copywritings



"Grundsätzlich werden Copywriter trotz der fortschreitenden Digitalisierung auch

in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Marketing spielen", betont

Michael Schafhauser. "Schließlich brauchen Unternehmen weiterhin kreative Köpfe,

die ihre Markenbotschaft klar und lebendig vermitteln. Auch wenn KI zunehmend





