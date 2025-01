Betrug im Online-Shop - 5 Tipps, wie Händler Betrugsrisiken erkennen und sich schützen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Der E-Commerce boomt - doch mit der steigenden

Anzahl an Online-Shops nehmen auch die Betrugsversuche zu. Die scheinbare

Anonymität des Internets bietet Betrügern eine ideale Bühne, um

Sicherheitslücken auszunutzen. Ob durch gefälschte Identitäten, unberechtigte

Rückbuchungen oder den Einsatz gestohlener Zahlungsdaten - die Methoden der

Täter werden immer raffinierter und vielseitiger. Besonders der Zahlungsprozess,

einer der sensibelsten Bereiche im Online-Handel, ist ein beliebtes

Angriffsziel.



Dabei sind nicht nur die finanziellen Verluste ein Risiko, sondern auch der Ruf

des Unternehmens, der erheblichen Schaden nehmen kann. Händler müssen deshalb

Maßnahmen zur Betrugsprävention vornehmen und die Vorgänge in ihrem Shop genau

beobachten. Nachfolgend werden 5 Tipps beleuchtet, wie Händler den

Zahlungsprozess sicherer gestalten und sich vor Betrug schützen können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

1. Die Bonitätsprüfung als SchutzEine Bonitätsprüfung ermöglicht es, bereits vor der Bestellabwicklung zubeurteilen, ob ein Kunde in der Vergangenheit durch negativeZahlungserfahrungen, etwa unbezahlte Rechnungen, aufgefallen ist. Darüber hinausgeht die Bonitätsprüfung mit einer Identitätsprüfung einher, die sicherstellt,dass die angegebenen Kundendaten korrekt sind. So kann ein Händlerbeispielsweise in Erfahrung bringen, ob die angegebene Straße mit Hausnummer,Ort und Postleitzahl wirklich existiert. Bei einer Auffälligkeit kann einHändler dann eine aktive Zahlartensteuerung ableiten: Kunden mit guter Bonitäterhalten Zugang zu einer breiten Auswahl an Zahlungsmethoden. Kunden mit einerschlechteren Bonität hingegen können nur aus sicheren Zahlungsmethoden, wieVorkasse, auswählen.2. Der Unterschied zwischen Stammkunden und NeukundenStammkunden, die bereits mehrere Bestellungen erfolgreich getätigt haben, geltenin der Regel als vertrauenswürdig. Ihre positive Kaufhistorie reduziert dasRisiko von Zahlungsausfällen. Bei Neukunden hingegen sollten Händler zu Beginnbedachter vorgehen. Eine gute Möglichkeit ist hier, bei den ersten - etwa drei -Bestellungen ausschließlich sichere Zahlungsarten anzubieten. Sobald der Kundesich durch mehrere erfolgreiche Transaktionen als zuverlässig erwiesen hat, kannihm eine größere Auswahl an Zahlarten angeboten werden. Auf diese Weise kann manBetrugsversuche stark eindämmen.3. Auffälliges Bestellverhalten als IndizAuch der Warenkorb eines Kunden sagt viel über mögliche Betrugsfälle aus. Eintypisches Beispiel: Ein Neukunde bestellt direkt eine große Menge teurer