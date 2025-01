Stefanini in der deutschen IT-Sourcing-Studie 2024 von Whitelane Research als "ExceptionalPerformer" gewürdigt

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Globaler Technologiepartner Stefanini

glänzt im Zufriedenheits-Ranking bei den Workplace Services



Stefanini, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen und

zuverlässiger Innovationspartner, wird in der "2024 German IT Sourcing Study"

von Whitelane Research als "ExceptionalPerformer" in der Kategorie "Workplace

Services" aufgeführt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die

konsequente Ausrichtung von Stefanini auf die Bereitstellung innovativer,

skalierbarer und kundenorientierter Arbeitsplatzlösungen, die auf die besonderen

Bedürfnisse deutscher Unternehmen zugeschnitten sind.



Stefanini belegt den 1. Platz bei der Kundenzufriedenheit im Bereich Workplace

Services in Deutschland und unterstreicht damit sein Engagement, seinen Kunden

qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten.







Unternehmen in Deutschland, die IT-Leistungen einkaufen, und wertet mehr als 900

IT-Sourcing-Beziehungen aus. Die Aufnahme von Stefanini in die Liste der

ExceptionalPerformer unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens,

kontinuierlich hervorragende Leistungen zu erbringen und sich das Vertrauen und

die Loyalität seiner Kunden zu verdienen.



"Wir bei Stefanini sind der Meinung, dass jede Arbeitsplatzlösung so dynamisch

sein sollte wie die Menschen, für die sie entwickelt wurde", sagt Rik

Demeulemeester, VP of Sales der Stefanini Group. "Diese Auszeichnung ist ein

Beweis für das Engagement unserer Teams und unser Bestreben, Unternehmen in

Deutschland mit transformativen Lösungen zu unterstützen, die die Effizienz und

die Innovationskraft steigern."



Der Bericht identifiziert Workplace Services als einen kritischen Bereich für

das Wachstum beim Outsourcing, da Unternehmen zunehmend nach Partnern suchen,

die sichere, innovative und kostengünstige Lösungen anbieten können. Die gute

Platzierung von Stefanini spiegelt die Fähigkeit wider, diesen Anforderungen mit

Flexibilität und Kreativität zu begegnen und Kunden bei der Bewältigung der sich

wandelnden Herausforderungen in der heutigen Wettbewerbslandschaft zu

unterstützen.



Highlights der Studie



Die 2024 German IT Sourcing Study von Whitelane Research bietet tiefe Einblicke

in die IT-Sourcing-Trends und die Leistungsfähigkeit von Dienstleistern. Die

Anerkennung von Stefanini unterstreicht die Stärken des Unternehmens in

folgenden Bereichen:



- Bereitstellung von kundenorientierten Workplace Services , die den Betrieb

optimieren und die Benutzererfahrung verbessern. Seite 2 ► Seite 1 von 2





