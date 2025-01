SANHA: Letzte Chance für Anleiherückkauf endet am 20. Januar 2025 SANHA GmbH & Co. KG, ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen, bietet ein Rückkaufangebot für seine Anleihe an, um Finanzverbindlichkeiten zu reduzieren. Deadline: 20. Januar 2025.