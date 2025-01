Thomas Preis ist neuer ABDA-Präsident und setzt Priorität auf Apothekenstärkung (FOTO)

Berlin (ots) - Apotheker Thomas Preis ist neuer Präsident der ABDA -

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Der 65-Jährige aus Köln

(Nordrhein-Westfalen) wurde von der ABDA-Mitgliederversammlung mit großer

Mehrheit am heutigen Donnerstag für eine vierjährige Amtszeit bis Ende 2028

gewählt. Die Mitgliederversammlung hatte seine Vorgängerin Gabriele Regina

Overwiening im Dezember 2024 nicht im Amt bestätigt. Als langjähriger

Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein verfügt Preis über einen großen,

gesundheitspolitischen Erfahrungsschatz.



Preis sagte nach seiner Wahl: "Die öffentlichen Apotheken sind eine

unverzichtbare und tragende Säule in der Daseinsvorsorge der Menschen, die eine

starke Berufsvertretung brauchen. In den vergangenen Jahren mussten zu viele

Apothekenbetriebe wegen des politisch gewollten Stillstands beim

Apothekenhonorar ihre Türen für immer schließen - die Versorgung der Menschen

leidet darunter. Die Apotheken brauchen daher endlich wieder Planungssicherheit.

Ich werde mich deswegen für die wirtschaftliche Stärkung der Apotheken, also

eine Anhebung und regelhafte Dynamisierung des Apothekenhonorars, einsetzen.

Zusätzlich werden wir unser heilberufliches Berufsbild mit Blick auf die

Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterentwickeln. Der neu besetzte

ABDA-Vorstand ist mit Blick auf den nächsten Deutschen Bundestag und eine neue

Bundesregierung das richtige Signal."







41-jährige Apothekerin aus Berlin ist seit 2024 Präsidentin der Apothekerkammer

Berlin, seit Dezember 2024 ist Lucas zudem Beisitzerin im Vorstand der

Bundesapothekerkammer. "Die Apotheken vor Ort sind und bleiben unverzichtbar für

die Menschen. Ich will dafür kämpfen, dass unsere Leistungen und Kompetenzen in

der Gesellschaft und in der Politik noch bewusster wahrgenommen werden. Unser

Ziel muss es sein, dass die Apotheken sich noch intensiver in die

Primärversorgung einbringen - auch um Krankheiten vorzubeugen", sagt Lucas.



Als weiteres Mitglied im ABDA-Vorstand wurde Silke Laubscher einstimmig im Amt

bestätigt. Laubscher bekleidet diese Position seit 2021. Seit 2016 ist die

52-jährige Apothekerin aus Heidelberg (Baden-Württemberg) bereits

Vizepräsidentin der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. "Der

Nachwuchsmangel in den Apotheken ist eine immense Belastung für die

Apothekenteams. Die Arbeit in der Apotheke ist sinnstiftend und wohnortnah, denn

wir beraten Menschen in der wichtigsten Angelegenheit: ihrer Gesundheit. Die

Arbeit in der Apotheke muss für die jungen Menschen daher wieder mit echten

beruflichen und wirtschaftlichen Perspektiven verbunden sein. Dafür müssen wir

kämpfen", sagt Laubscher.



Zu den weiteren Mitgliedern des siebenköpfigen ABDA-Vorstandes gehören der

Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Dr. Hans-Peter Hubmann,

seine Stellvertreterin Anke Rüdinger, der Präsident der Bundesapothekerkammer

(BAK), Dr. Armin Hoffmann, sowie dessen Stellvertreterin Franziska Scharpf.



Mehr Informationen auf http://www.abda.de



Pressekontakt:



Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, mailto:presse@abda.de



Christian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, mailto:c.splett@abda.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/5950735

OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Heidelberger Druckmaschinen Aktie Beiträge: 16.445 Beiträge:

Zur ABDA-Vizepräsidentin wurde Dr. Ina Lucas mit großer Mehrheit gewählt. Die41-jährige Apothekerin aus Berlin ist seit 2024 Präsidentin der ApothekerkammerBerlin, seit Dezember 2024 ist Lucas zudem Beisitzerin im Vorstand derBundesapothekerkammer. "Die Apotheken vor Ort sind und bleiben unverzichtbar fürdie Menschen. Ich will dafür kämpfen, dass unsere Leistungen und Kompetenzen inder Gesellschaft und in der Politik noch bewusster wahrgenommen werden. UnserZiel muss es sein, dass die Apotheken sich noch intensiver in diePrimärversorgung einbringen - auch um Krankheiten vorzubeugen", sagt Lucas.Als weiteres Mitglied im ABDA-Vorstand wurde Silke Laubscher einstimmig im Amtbestätigt. Laubscher bekleidet diese Position seit 2021. Seit 2016 ist die52-jährige Apothekerin aus Heidelberg (Baden-Württemberg) bereitsVizepräsidentin der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. "DerNachwuchsmangel in den Apotheken ist eine immense Belastung für dieApothekenteams. Die Arbeit in der Apotheke ist sinnstiftend und wohnortnah, dennwir beraten Menschen in der wichtigsten Angelegenheit: ihrer Gesundheit. DieArbeit in der Apotheke muss für die jungen Menschen daher wieder mit echtenberuflichen und wirtschaftlichen Perspektiven verbunden sein. Dafür müssen wirkämpfen", sagt Laubscher.Zu den weiteren Mitgliedern des siebenköpfigen ABDA-Vorstandes gehören derVorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Dr. Hans-Peter Hubmann,seine Stellvertreterin Anke Rüdinger, der Präsident der Bundesapothekerkammer(BAK), Dr. Armin Hoffmann, sowie dessen Stellvertreterin Franziska Scharpf.Mehr Informationen auf http://www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, mailto:presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, mailto:c.splett@abda.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/5950735OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände