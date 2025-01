ZenaTech übernimmt die Firma Weddle Surveying Inc. und nutzt diese als Basis für sein Drone-as-a-Service-Geschäft im Nordwesten der USA für den Einsatz von Drohnenschwärmen und das Waldbrandmanagement

(Vancouver, British Columbia, 16. Januar 2025) ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es die Übernahme der Landvermessungstechnik-Firma Weddle Survey Inc. abgeschlossen hat. Sie wird für das Unternehmen die Basis seines Drone-as-a-Service-Geschäfts (DaaS) im Nordwesten der Vereinigten Staaten bilden. Weddle Surveying ist ein etabliertes Ingenieurbüro für Landvermessung in der Nähe von Portland im US-Bundesstaat Oregon, das mehr als 200 Kunden betreut. Die Teams von ZenaDrone sind zurzeit vor Ort, um die Mitarbeiter von Weddle entsprechend einzuweisen und die Landvermessungsarbeiten auf die Nutzung von Drohnen umzustellen. Es ist zu erwarten, dass das zusammengelegte Unternehmen neben der Landvermessung auch Drohnenlösungen für andere Anwendungen entwickeln wird, z. B. für die Überwachung großer Landstriche bei Waldbränden und für das Brandmanagement. Dabei kommt unsere Drohnenschwarmtechnologie zum Einsatz, die derzeit für Waldbrände in den Pazifikstaaten entwickelt wird.