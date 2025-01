Euro zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0292 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0272 (Mittwoch: 1,0300) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9735 (0,9708) Euro.

Die Kursbewegungen hielten sich im Tagesverlauf in engen Grenzen. Preisdaten aus Deutschland sorgten kaum für Impulse am Devisenmarkt, da es sich um eine zweite Schätzung handelte. Preissprünge bei Dienstleistungen und Lebensmitteln hatten die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone im Dezember weiter verstärkt.