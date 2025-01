Formation erwirbt Projekt mit historischer Ressource von fast 900.000 Unzen Gold

Formation Metals (CSE:FOMO) hat das vielversprechende, 4.400 Hektar große Goldprojekt N2 im Herzen des Abitibi-Bergbaudistrikts in Quebec aus dem Portfolio von Wallbridge Mining (TSX: WM) erworben. Das Projekt beherbergt eine historische Ressource, d.h. nicht nach aktuellen Standards nachgewiesen, von 18,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold (~810.000 Unzen Au; Cyprus, 1994) sowie ein zusätzliches hochgradiges Kerngebiet mit etwa 65.000 Unzen Gold bei Durchschnittsgehalten von 7,8 g/t Gold!

Formation Metals sieht erhebliches Potenzial in dem Projekt, bei dem der vorherige Eigentümer, Balmoral Resources, zwischen 2010 und 2018 eine Reihe neuer geophysikalischer Ziele identifizierte, ohne sie mit Diamantbohrungen zu testen. Formation wird zunächst versuchen, die historischen Goldressourcen zu bestätigen, während die zahlreichen, weniger erforschten Goldzonen auf dem Grundstück weiterentwickelt werden. Seit 2008 wurden auf dem Grundstück keine Bohrungen mehr durchgeführt, und alle bekannten Zonen mit Goldmineralisierung sind für eine Erweiterung in der Tiefe und entlang des Streichens offen.

Erhebliches Explorationspotenzial

Deepak Varshney, CEO von Formation, kommentierte: „Das Grundstück N2 bietet ein erhebliches Explorationspotenzial für unser junges Unternehmen. Darüber hinaus liegt es perfekt in der bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit von Quebec, was das finanzielle Risiko der Exploration aufgrund der Steuervorteile mindert.“

Gemäß der Optionsvereinbarung mit Wallbridge kann Formation Metals eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft erwerben, indem es $550.000 in bar ausgibt, 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens ausgibt und über einen Zeitraum von sechs Jahren 5.000.000 $ an Arbeitsausgaben tätigt. Bei der Unterzeichnung werden 50.000 CAD in bar und 1.000.000 Gründungsaktien fällig. Der Großteil der Arbeitsverpflichtungen (2,8 Millionen CAD) fällt im sechsten Jahr an.

Abbildung 1: Regionale Claims entlang des Casa-Berardi-Trends; 1: Maudore Minerals Ltd. MRE, 2012; 2. Hecla Mining Company Technical Report, 2024; 3. Maple Gold Mine NI-43-101, 2022; 4. Non-compliant with NI-43-101 Cyprus MRE, 1994

Die Claims befinden sich entlang des Minentrends Casa Berardi, der zahlreiche Goldlagerstätten beherbergt. Nur 1,5 km von der N2 entfernt befindet sich die ehemals produzierende Goldmine Vezza (Nottoway Resources). In der weiteren Umgebung, etwa 30 Kilometer entfernt, befinden sich das Goldprojekt Douay (511.000 Unzen Au angezeigt, 2,53 Millionen Unzen abgeleitet; Maple Gold Mines) und, 120 Kilometer entfernt, die Goldmine Casa Berardi, die von Hecla Mining betrieben wird (P&P 1,3 Millionen Unzen Au). Der gleichnamige Casa-Berardi-Trend erstreckt sich über das N2-Grundstück. Nur 25 km südlich der Stadt Matagami, Quebec, und die Claims sind ganzjährig über Provinz- und Forststraßen erreichbar.

Abbildung 2: Geologie und Goldzonen der N2-Claims; Geologie nach SIGEOM, 2024

Zusammenfassung des Grundstücks

Das Grundstück wurde hauptsächlich seit den 1980er Jahren erkundet, wobei der Großteil der Explorationsarbeiten im nördlichen Teil des Grundstücks (Northway) durchgeführt wurde, wo fünf Zonen mit Goldmineralisierung im Zusammenhang mit Scherungen entlang von Kontakten zwischen vulkanischem und sedimentärem Gestein identifiziert wurden. Die umfangreichste davon, die Zone A, wurde in seichten Bohrungen über mehr als 1,0 Kilometer bis in Tiefen von 25 bis 350 vertikalen Metern verfolgt. Alle Zonen sind in der Tiefe und mehrere auch entlang des Streichens weiterhin offen.

1994 wurde eine historische (nicht 43-101-konforme) geologische Ressourcenschätzung von 18,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,48 g/t Au (in-situ enthaltene Ressource von 810.000 Unzen Gold)1 auf der Grundlage von oberflächennahen Bohrungen mit etwa 230 Diamantbohrlöchern gemeldet. Vorläufige metallurgische Tests, die an Bohrkernen aus der Zone A durchgeführt wurden, ergaben, dass 91,7 % des Goldes nach einer mäßig feinen Mahlung in einem Flotationskonzentrat enthalten waren.

Eine separate historische geologische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 1994 (nicht konform mit NI 43-101) von 243.000 t mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (in-situ enthaltene Ressource von 67.000 Unzen Gold) wurde für die RJ-Zone gemeldet. Im Jahr 2007 führten Erweiterungs- und Explorationsbohrprogramme zur Entdeckung einer neuen Zone mit Goldmineralisierung in der hängenden Wand der RJ-Zone, die Ähnlichkeiten mit der Mineralisierung bei Vezza aufweist. Folgende geophysikalische Untersuchungen beschreiben geophysikalische Anomalien in Bohrlöchern, die mit dieser Zone in Zusammenhang stehen und noch getestet werden müssen.

Balmoral Resources Ltd, das 2020 mit Wallbridge Mining fusionierte, erwarb das Grundstück im Jahr 2010. Balmoral führte dann eine VTEM-Untersuchung über das gesamte Grundstück, eine Datenerfassung und eine IP-Orientierungsuntersuchung über 14,4 km durch, die die drei bekannten Mineralisierungshorizonte abdeckte. Die Ergebnisse dieser Arbeiten deuteten auf eine starke Korrelation zwischen der Ansprechbarkeit auf die Aufladung und der bekannten Goldmineralisierung hin und hoben Anomalien der Ansprechbarkeit entlang des Trends der Goldmineralisierung hervor, wo zuvor keine Bohrungen durchgeführt worden waren.

Fazit: Es gibt verschiedene Philosophien für Explorationsunternehmen in ihren frühen Phasen. Einige schwören auf große Projekte, bei denen es vielversprechende Daten gibt, die aber noch nie durch Bohrungen getestet wurden. Das könnte man als „Alles-oder-Nichts-Strategie“ bezeichnen. Formation hat sich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Das Unternehmen startet mit dem Vorteil einer historischen Ressource. Zudem hat das Projekt eine beachtliche Vorgeschichte mit prominenten Vorbesitzern und befindet sich an prominenter Stelle in Quebec. Wegen der besonders günstigen Bedingungen in Quebec dürfte es dem Unternehmen leichter fallen als anderswo, die für die spätere Exploration nötigen Mittel über steuerbegünstigte Flow-Through-Mittel zu beschaffen. Darüber hinaus sprechen vorteilhafte Optionsbedingungen für Formation. Die Last der Verpflichtungen liegt am Ende der Optionsfrist. Wegen der vorhandenen Barreserven von rund 1,5 Millionen CAD, einer sehr guten Aktionärsstruktur, Zugang zu Kapital sowie der unternehmerischen Vision des CEOs Deepak Varshney verbunden mit der geologischen Expertise seines Partners Jon Deluce (Abitibi Metals; TSXV: AMQ) halten wir Formation für einen Top-Pick unter den Explorationsunternehmen in der Frühphase. Wir werden das Unternehmen auch in Zukunft beobachten.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Formation Metals hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Formation Metals-Aktie beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Formation Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Formation Metals berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.