Q-Zahlen beflügeln Aktie

Die sehr stark gestiegenen Kurse seit dem letzten Konsolidierungstief aus Oktober 2023 direkt an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 135,22 US-Dollar und das bisherige Rekordhoch sollten an dieser Stelle eine Warnung an alle Anleger sein. Erst oberhalb dieser Hürde dürfte neuerliches Kurspotenzial schließlich an das 200 % Fibo freigesetzt werden und würde sich für ein fortgesetztes Long-Investment anbieten. Aktuell steuert die Aktie auf ihre Rekordhochs zu. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch ausbleiben, findet der Wert relativ schnell bei 120,49 US-Dollar eine erste markante Unterstützung vor, darunter müsste mit Abschlägen sogar auf die Jahreshochs aus 2022 bei 109,73 US-Dollar gerechnet werden.

Morgan Stanley (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: