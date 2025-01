Keine Aufhellung im Consultingmarkt in Sicht (FOTO)

Bonn (ots) - Der Geschäftsklimaindex der Consultingwirtschaft, der vom

Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) herausgegeben wird, sinkt

auch im letzten Quartal 2024 nochmals und setzt damit seinen Negativtrend fort.

Die Abwärtsbewegung flacht jedoch etwas ab und der Index sinkt nur um 1,5 Punkte

auf 87,0 (Q3 2024: 88,5). BDU-Präsidentin Iris Grewe: "Auch wenn eine Aufhellung

im Consultingmarkt noch nicht in Sicht ist, so hat sich die Abwärtsdynamik zum

Ende des Jahres verlangsamt."



Aktuelle Geschäftslage





Die aktuelle Geschäftslage wird genauso eingeschätzt wie im dritten Quartal2024. Diese bewerten 71 Prozent der befragten 328 Beratungen über Budget bzw. imPlan, was den Zahlen des vorherigen Quartals entspricht.Am besten eingeschätzt wird die Geschäftslage weiterhin von denSanierungsberatungen (87%), gefolgt vom Bereich Organisations- undProzessberatung (69%). HR-Beratungen und IT-Beratungen bewerten dasGeschäftsklima am schlechtesten, wobei die Stimmung bei den HR-Beratungen sichgegenüber Vorquartal um +3.8% verbessert hat und bei den IT-Beratungen um -7.4%signifikant verschlechtert."Vor dem Hintergrund des derzeit erwarteten Anstiegs der Sanierungs- undRestrukturierungsvorhaben wäre es nachvollziehbar, wenn es auch zu einemNachfrageschub im Bereich der HR-Beratungen käme. Anders liegt es im Bereich derIT-Beratung. In Zeiten unsicherer politischer und wirtschaftlicherRahmenbedingungen werden kostspieligere technologische Vorhaben mitunterverkleinert oder vertagt, was durchaus auf die Stimmung in derIT-Beratungsbranche drücken kann", erklärt Iris Grewe.GeschäftsaussichtenBetrachtet man die Geschäftsaussichten der nächsten sechs Monate, erwarten 89Prozent der Sanierungsberatungen gleichbleibendes oder besseres Geschäft,gefolgt von den Strategieberatungen (75%), den HR-Beratungen (74%) und denOrganisations- und Prozessberatungen (70%). Die IT-Beratungen konstatierenhingegen nur zu 62% positive Aussichten und erwarten zu 38% einen ungünstigerenMarkt.Aufgeschlüsselt nach den Größenklassen der Unternehmen fällt vor allem auf, dassdie Beratungsboutiquen (unter 250.000 Euro) und die Beratungen zwischen 10 Mio.und 50 Mio. Euro Umsatz am negativsten in die Zukunft schauen (-4,7 Punkte). DieTop Player mit über 50 Mio. Euro Umsatz sind mit einem Rückgang von -1,8 Punktennicht so pessimistisch und Beratungen zwischen 250.000 Euro und 1 Mio. EuroUmsatz sehen sogar eine positive Entwicklung in den nächsten sechs Monaten (+4,4Punkte).Über den BDU e.V.Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. sind aktuell rund 600Unternehmen mit 19.000 Beraterinnen und Beratern organisiert. Damit zählt derBDU weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden derConsultingwirtschaft.Zur SystematikDer an die Systematik des ifo-Instituts angelehnte BDU-Geschäftsklimaindex (GKI)erscheint quartalsweise und bildet die aktuelle wirtschaftliche Lage und dieErwartungen der Branche an die geschäftliche Entwicklung ab.Größenklassen: Der BDU-Geschäftsklimaindex ordnet die Beratungen in die fünfKategorien Große Beratungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 MillionenEuro, Mittelgroße Beratungen (1 bis 10 Millionen bzw. 10 bis 50 Millionen Euro)sowie Kleinere Beratungen (1 Million bis 250.000 bzw. unter 250.000 Euro).Beratungsfelder: Organisations- und Prozessberatung, Strategieberatung,IT-Beratung, HR-Beratung, SanierungsberatungPressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.Annette SausenJoseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-14 | mailto:annette.sausen@bdu.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9562/5950771OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen