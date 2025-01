First Majestic schließt die Übernahme von Gatos Silver ab

16. Januar 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) und Gatos Silver Inc. (NYSE: GATO) (TSX: GATO) („Gatos Silver“) freuen sich, den Abschluss der Übernahme von Gatos Silver durch First Majestic (die „Transaktion“) gemäß dem Abkommen und dem Fusionsplan (das „Fusionsabkommen“) bekannt zu geben, die bereits zuvor in der gemeinsamen Pressemitteilung von First Majestic und Gatos Silver vom 5. September 2024 bekannt gegeben wurde.

Am Dienstag, dem 14. Januar 2025, gaben sowohl First Majestic als auch Gatos Silver bekannt, dass sie auf den jeweiligen Sonderversammlungen der Aktionäre der beiden Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre erhalten haben. Etwa 98,44 % der bei der Sonderversammlung der Aktionäre von First Majestic abgegebenen Stimmen waren dafür, von den bei der Sonderversammlung der Aktionäre von Gatos Silver abgegebenen Stimmen waren etwa 99,23 % dafür.

Gemäß den Bedingungen des Fusionsabkommens hat First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gatos Silver („Gatos Silver-Aktien“) erworben, womit Gatos Silver nun eine 100-%-Tochtergesellschaft von First Majestic ist. Die Aktionäre von Gatos Silver erhalten 2,55 First Majestic-Stammaktien („First Majestic-Aktien“) für jede Gatos Silver-Aktie in ihrem Besitz sowie Bargeld anstelle von First Majestic-Teilaktien (zusammen die „Fusionsvergütung“).

„Mit dem Abschluss dieser Transaktion integriert First Majestic einen qualitativ hochwertigen, langlebigen Betrieb mit positivem freiem Cashflow in sein Portfolio an produzierenden Minen in Mexiko. Cerro Los Gatos ist wirklich eine erstklassige Region mit einem soliden Produktions- und Kostenprofil in Kombination mit beträchtlichem Explorationspotenzial“, sagte President und CEO Keith Neumeyer. „In den kommenden Quartalen werden wir unsere Pläne für Cerro Los Gatos weiter kommunizieren, die auch Möglichkeiten zur Realisierung von Synergien sowie zur Integration in das gesamte Unternehmen beinhalten werden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die Aktionäre von Gatos Silver persönlich bei First Majestic willkommen zu heißen, wo wir den führenden primären Silberproduzenten der Branche schaffen. Schließlich möchte ich auch unseren Joint-Venture-Partner Dowa Metals and Mining willkommen heißen, mit dem wir uns auf eine enge Zusammenarbeit bei Cerro Los Gatos als unterstützender und vertrauensvoller Partner freuen.“

