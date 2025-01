Lam Research - Aktie im Rampenlicht - 16.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Lam Research einen Gewinn von +5,48 % verbuchen.

Mit einer Performance von +7,41 % konnte die Lam Research Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal durchgeatmet. Die Indizes bewegten sich nach dem Auftakt nur wenig von der Stelle. Ein Umsatz- und Gewinnsprung beim taiwanesischen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.