Lidl in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge Top Employer (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Das Top Employers Institute bestätigt erneut diehervorragende Personalarbeit von Lidl in Deutschland: Der Arbeitgeber vonbundesweit rund 100.000 Mitarbeitern ist "Top Employer 2025" und zählt somit zuden besten Arbeitgebern in Deutschland. Zum vierten Mal in Folge erhält derLebensmitteleinzelhändler die weltweit bekannte Auszeichnung für seineattraktiven und fairen Arbeitsbedingungen. "Die erneute Zertifizierung ist eineBestätigung unserer Arbeit und beweist, dass wir jeden einzelnen Kollegen in denMittelpunkt unseres Handelns stellen. Auf diesem Erfolg ruhen wir uns nicht aus.Wir arbeiten weiterhin mit vollem Engagement tagtäglich daran, attraktiveArbeitsbedingungen sowie eine offene, respektvolle und wertschätzendeArbeitgeberkultur zu bieten", sagt Marco Monego, Geschäftsleiter Personal beider Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Als einer der größten nationalen Arbeitgeber in einer krisensicheren Branche istsich Lidl seiner Verantwortung gegenüber allen Kollegen bewusst. DerLebensmittelhändler bietet attraktive Rahmenbedingungen wie eine übertariflicheund überdurchschnittliche Bezahlung vom Azubi über den Quereinsteiger bis hinzum Professional, unbefristete Arbeitsverträge, ein umfangreiches BetrieblichesGesundheitsmanagement sowie zahlreiche Weiterbildungsangebote undEntwicklungsmöglichkeiten.Internationaler Erfolg bei Top EmployerDas Top Employers Institute bewertet Arbeitgeber basierend auf deren Angaben zuThemen wie Arbeitsumgebung, Diversität, Inklusion, Talentförderung,Weiterentwicklung und Wohlbefinden. Kriterien für die Bewertung sind dabeibestehende Strukturen und Prozesse, die es den Kollegen ermöglichen, sichentsprechend ihrer Bedürfnisse zu entwickeln. Zusätzlich erhält LidlInternational zum achten Mal das Siegel "Top Employer Europe" und erstmalig das"Enterprise Siegel" für die Big Player bei den Top Employers.Mehr Informationen zu Lidl als Arbeitgeber unter https://jobs.lidl.de/Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .