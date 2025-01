DAX trotzt Unsicherheit: Zalando glänzt, Mercedes-Benz schwächelt

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,14% und steht aktuell bei 20.647,36 Punkten. Im Gegensatz dazu müssen die anderen deutschen Indizes Verluste hinnehmen: Der MDAX fällt um 0,23% auf 25.507,52 Punkte, der SDAX verliert 0,08% und notiert bei 13.820,59 Punkten, während der TecDAX mit einem minimalen Rückgang von 0,05% bei 3.548,50 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine uneinheitliche Tendenz. Der Dow Jones gibt leicht um 0,03% nach und steht bei 43.210,11 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann einen marginalen Zuwachs von 0,01% verzeichnen und notiert bei 5.949,60 Punkten. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Bewegungen der Indizes eine gewisse Unsicherheit wider, wobei der DAX als einziger der betrachteten Indizes einen nennenswerten Anstieg verzeichnet. Die Marktteilnehmer scheinen weiterhin vorsichtig zu agieren, was sich in den geringen Schwankungen der meisten Indizes zeigt.Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 7.64% an, gefolgt von Rheinmetall mit 3.75% und Hannover Rueck, das um 2.06% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnet die Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -1.90%, während Daimler Truck Holding um -2.14% fiel. Siemens Energy hat mit -3.79% die schlechteste Performance unter den DAX-Werten.Im MDAX sticht SCHOTT Pharma mit einem Anstieg von 3.56% hervor, gefolgt von HYPOPORT mit 2.86% und Lanxess , das um 2.16% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.PUMA fiel um -3.02%, während AUTO1 Group einen Rückgang von -3.28% verzeichnete. Nordex hat mit -4.09% die größte negative Veränderung im MDAX.Im SDAX führt adesso mit einem Anstieg von 9.17%, gefolgt von Draegerwerk mit 7.14% und RENK Group, das um 3.67% zulegte. Diese Werte zeigen eine herausragende Performance.Energiekontor fiel um -4.14%, SAF-HOLLAND um -4.77%, während Verbio mit einem dramatischen Rückgang von -23.91% die schlechteste Performance im SDAX aufweist.Im TecDAX verzeichnet 1&1 einen Anstieg von 2.30%, gefolgt von IONOS Group mit 2.25% und CANCOM SE, das um 2.03% zulegte. Diese Werte zeigen eine stabile Entwicklung.AIXTRON fiel um -2.47%, Evotec um -2.77%, während Nordex mit -4.09% ebenfalls eine negative Entwicklung aufweist.Im Dow Jones führt Salesforce mit einem Anstieg von 1.62%, gefolgt von Boeing mit 1.53% und Honeywell International, das um 1.04% zulegte. Diese Werte zeigen eine moderate positive Entwicklung.McDonald's verzeichnete einen Rückgang von -1.38%, während Apple um -2.81% fiel. Unitedhealth Group hat mit -4.35% die größte negative Veränderung im Dow Jones.Im S&P 500 sticht Lam Research mit einem Anstieg von 7.91% hervor, gefolgt von KLA Corporation mit 7.47% und Applied Materials, das um 6.83% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance.Moderna fiel um -3.80%, während Charles River Laboratories International um -4.13% sank. Texas Instruments hat mit -4.21% ebenfalls eine negative Entwicklung.