Stiftung gründen, um Erbschaftssteuer zu sparen? Wie das funktioniert - und was schief gehen kann (FOTO)

Langenfeld (ots) - Viele Unternehmer stehen vor der Herausforderung, ihr

Vermögen steuerlich optimal zu strukturieren - insbesondere, wenn es um die

Übergabe an die nächste Generation geht. Stiftungen bieten hierfür eine

vielversprechende Lösung, wenn man weiß, wie sich das richtig umsetzen lässt.



"Die richtige Stiftungslösung kann Unternehmern Millionen sparen, erfordert

jedoch eine genaue Planung und Expertise", erläutert Sascha Drache, bekannt als

Stiftungspapst. Jährlich berät er rund 100 Unternehmer bei der Gründung einer

Stiftung und verrät Ihnen nachfolgend die häufigsten Fehler und die besten

Erfolgsstrategien.





Steigende Immobilienpreise, wachsende Unternehmenswerte und eine komplexeErbschaftssteuer stellen vermögende Personen vor eine zentrale Herausforderung:Wie lässt sich das über Jahre aufgebaute Vermögen optimal an die nächsteGeneration übertragen? Die Statistik zeigt ein beunruhigendes Bild - jede fünfteErbschaft endet in Streitigkeiten, und selbst ein Testament bietet keinenvollständigen Schutz vor kostspieligen Auseinandersetzungen. Eine eleganteLösung gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: die Gründung einer Stiftung.Die zwei Wege der Stiftung: Gemeinnützig oder familienorientiertEine der wichtigsten Entscheidungen bei der Stiftungsgründung ist die Wahl desStiftungsmodells. Grundsätzlich stehen zwei Optionen zur Verfügung, die sich inihren steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen deutlich unterscheiden:Die gemeinnützige Stiftung bietet die größten steuerlichen Vorteile. Wird eineImmobilie oder ein Unternehmen an eine gemeinnützige Stiftung übertragen,entfällt die Erbschaftssteuer komplett. Bei einem Vermögenswert von einerMillion Euro bedeutet dies eine erhebliche Steuerersparnis. Abhängig von derindividuellen Situation und dem anzuwendenden Steuersatz könnte diese Einsparungmindestens 114.000 Euro betragen. Der Preis für diese Steuerfreiheit: DasVermögen muss tatsächlich gemeinnützigen Zwecken dienen und steht nicht mehr fürprivate Nutzung zur Verfügung.Die Familienstiftung hingegen ermöglicht weiterhin die private Nutzung desVermögens und bietet dennoch erhebliche steuerliche Vorteile. Dank dessogenannten Steuerklassenprivilegs wird das übertragene Vermögen mit dengünstigsten Steuersätzen der Steuerklasse I besteuert - unabhängig vomtatsächlichen Verwandtschaftsgrad. Zusätzlich gewährt der Gesetzgeber zweifiktive Kinderfreibeträge von jeweils 400.000 Euro, also insgesamt 800.000 Euro,selbst wenn der Stifter kinderlos ist.Bei der Wahl des Stiftungsmodells geht es allerdings nicht nur um Steuern.Entscheidend ist die langfristige Strategie: Soll das Vermögen der Familie oder