Luxusgüter-Aktien stützen die Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne bei Luxus-Werten haben am Donnerstag die europäischen Börsen angetrieben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg auf den höchsten Stand seit Anfang April 2024 und schloss mit einem Plus von 1,48 Prozent auf 5.106,93 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 1,36 Prozent auf 11.942,00 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 1,09 Prozent auf 8.391,90 Punkte an.

Der Konsumgütersektor , in dem die Luxuswerte enthalten sind, stand im Stoxx-600-Tableau mit plus 4,6 Prozent mit weitem Abstand an der Spitze. Starke Zahlen von Richemont waren ausschlaggebend. Der Schweizer Luxusgüterkonzern hatte im Weihnachtsquartal den Umsatz deutlich gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Richemont sprangen in Zürich um mehr als 16 Prozent hoch.