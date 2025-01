Verbio mit Kurseinbruch nach Prognosesenkung

babbelino schrieb heute 10:35

Hier bist Du jetzt also aktiv! Mannomann, Du hast die Seuche am Fuß. Dein Debakel bei 7C im Jahr 2024 setzt sich im Jahr 2025 bei Verbio offenbar fort. Ich sehe folgende Punkte, die von Dir eventuell nicht hinreichend beachtet werden:



1. Mit der gestrigen Meldung ist das Vertrauen in die Aktie zerstört.

2. Leider wird in der gestrigen adhoc nicht auf das zeitliche Ausmaß und die erwartete Schadenhöhe in den USA Bezug genommen.

3. Mir ist völlig schleierhaft, wie bei einem Wegfall von 70 - 110 Mio Euro EBITDA die Prognose für die Nettoverschuldung nicht tangiert werden soll.

4. Mit dem heutigen Kurssturz sinkt die Marktkapitalisierung auf nur noch 550 Mio Euro, die Marktkapitalisierung des Free Floats liegt noch tiefer. Meines Erachtens gerät die Mitgliedschaft im SDAX zunehmend in Gefahr.