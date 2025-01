Aktien Wien Schluss ATX verliert in ruhigem Handel leicht Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,04 Prozent bei 3.725,56 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen …