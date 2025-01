AKTIE IM FOKUS Kaufempfehlung treibt Adesso für 2025 wieder ins Plus Dank einer zweitägigen Erholung haben die Aktien von Adesso am Donnerstag ihre Verluste vom Jahresanfang mehr als wettgemacht. Eine Kaufempfehlung von Hauck Aufhäuser IB verhalf ihnen am Donnerstag um mehr als 8 Prozent aufwärts auf 89,80 Euro …