Rokt gibt Sekundärtransaktion zur Erhöhung des Unternehmenswerts auf 3,5 Milliarden US-Dollar und die Ernennung von Anita Sands zum Vorstandsmitglied bekannt

„Rokt hat seit seiner Gründung vor 12 Jahren ein außergewöhnliches Wachstum erzielt, wobei sich unsere Umsatzentwicklung weiterhin beschleunigt − in diesem Jahr haben wir im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 43 % erzielt und 600 Millionen US-Dollar erreicht", so Bruce Buchanan, Geschäftsführer und Mitbegründer von Rokt. „Dies ist auf die hervorragende Leistung des gesamten Rokt-Netzwerks zurückzuführen, einschließlich unserer E-Commerce-Produkte, unseres neuen Rokt Pay+-Produkts, unseres internationalen Geschäfts und unseres kleinen und mittleren Geschäfts durch AfterSell. Darüber hinaus haben wir mehr als 60 Millionen US-Dollar in Rokt Brain, unsere KI- und Machine-Learning-Engine für Kundenrelevanz, investiert und eine Verbesserung der Relevanz um 28 % erzielt."

„Rokt ist ein vertrauenswürdiger und wertvoller Partner für eine bedeutende und wachsende Liste von Kunden auf der ganzen Welt", sagte Griffin Schroeder, Partner bei Tiger Global. „Wir freuen uns, dass wir unsere Investition erhöhen können, damit das Unternehmen weiterhin Leistungen für seine Kunden erbringt."

„In den letzten sechs Jahren hat Rokt seinen Umsatz verzehnfacht und stark in Produkt und Netzwerk investiert, ohne dabei die Rentabilität zu beeinträchtigen", so Buchanan weiter. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem großen Interesse von Investoren nun Mitarbeitern und frühen Investoren Zugang zu über 100 Millionen Dollar Liquidität bieten können."

Rokt gibt darüber hinaus stolz die Aufnahme von Anita Sands, Ph.D., in den Vorstand von Rokt bekannt. Dr. Sands ist eine in den USA ansässige Investorin, Beraterin und Referentin, die in den Vorständen zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen tätig ist, darunter ServiceNow und Nubank, wo sie Lead Independent Director ist. Davor war sie in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie tätig, unter anderem als Group Managing Director und Chief Operating Officer von UBS Wealth Management Americas.

„Rokt verändert den E-Commerce durch Relevanz und ermöglicht es Unternehmen in allen Branchen und auf der ganzen Welt, neue Einnahmequellen zu erschließen", sagte Dr. Sands. „Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Rokt zu einem so spannenden Zeitpunkt beizutreten und eng mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen zu neuen Höhen zu führen.

Informationen zu Rokt

Rokt ist weltweit führend im E-Commerce und ermöglicht Echtzeit-Relevanz im entscheidenden Moment. Das KI- und ML-gestützte Rokt Brain und das Rokt Network für E-Commerce des Unternehmens ermöglichen mehr als 6,5 Milliarden Transaktionen, die 400 Millionen Kunden in weltweit führenden Unternehmen verbinden, darunter Live Nation, Macy's, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Albertsons und HelloFresh. mParticle von Rokt ist das zentrale Nervensystem, das eine Aktivierung von Daten in Echtzeit bietet, um Werte im E-Commerce, in der Werbung und bei der Kundenbindung zu erschließen. Rokt hat in den letzten zehn Jahren ein konstantes jährliches Wachstum von mehr als 40 % erzielt, was auf sein einzigartiges Partnerschaftsmodell zurückzuführen ist, bei dem 7 $ von jeder 8 $-Wertschöpfung an die Partner zurückfließen. Der Hauptsitz von Rokt befindet sich in New York City. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen an 10 Standorten weltweit und betreut Kunden in ganz Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Damit festigt es seine Position als wichtiger Akteur im globalen E-Commerce-Ökosystem. Weitere Informationen finden Sie unter Rokt.com.

Kontakt für Medienanfragen:

Sarah Fisher, Vizepräsidentin für Kommunikation

sarah.fisher@rokt.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2353909/Rokt_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rokt-gibt-sekundartransaktion-zur-erhohung-des-unternehmenswerts-auf-3-5-milliarden-us-dollar-und-die-ernennung-von-anita-sands-zum-vorstandsmitglied-bekannt-302353531.html