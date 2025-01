adesso - Aktie im Rampenlicht - 16.01.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Dank einer zweitägigen Erholung haben die Aktien von Adesso am Donnerstag ihre Verluste vom Jahresanfang mehr als wettgemacht. Eine Kaufempfehlung von Hauck Aufhäuser IB verhalf ihnen am Donnerstag um mehr als 8 Prozent aufwärts auf 89,80 Euro …

Die gute Stimmung am Aktienmarkt hat dem Dax am Donnerstag die nächste Bestmarke beschert. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen einiger Unternehmen trugen dazu bei, dass der Leitindex an seine Rekordrally vom Vortag anknüpfen konnte. Nachdem er in …

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Diese Schwankungen spiegeln die Unsicherheit der Anleger wider.