UnitedHealth sehr schwach nach Zahlen - Erholungstrend gefährdet

Das gesamte Gesundheitssystem in den USA ist für viele von uns hier in Europa nicht nachvollziehbar. Fragt mal Markus Koch, wenn der immer wieder private Anekdoten über sich selbst und seine Arztbesuche/Behandlungen erzählt. Man kann manchmal kaum glauben, welche Summen hier für normale Behandlungen aufgerufen werden. Hier in D verstehen noch immer viele Bürger nicht, wie gut es uns hier geht und was von den Kassen aufgefangen wird, wofür sich Menschen in den USA hoch verschulden müssen. Als Bürger kann ich diesen Unmut vollkommen nachvollziehen und wer hier ausschließlich moralisch unterwegs ist, muss dann eben die Finger von Titeln wie UNH lassen. Ich selbst bin hier als "Investor" unterwegs, da genau diese Umstände UNH zu einem tollen und langfristig eher sicheren Einzelinvestment machen. Über eure Einstellung/Befindlichkeit dürft ihr selbst entscheiden. Was diesen Mord angeht, laufen aktuell viele Spekulationen, an denen ich mich sicher nicht beteiligen werden.