SUESS MicroTec - Aktie im Rampenlicht - 16.01.2025

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec (früher Süss Microtec) hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage operativ deutlich mehr verdient. 2024 lagen sowohl der Erlös als auch die Marge klar über den zuletzt veröffentlichten Zielen des …

SUSS MicroTec SE übertrifft alle Erwartungen: Mit einem Umsatz von 445 Mio. € im Jahr 2024 übertrifft das Unternehmen die Prognosen deutlich.

The company’s impressive order intake, especially in Advanced Backend Solutions, underscores its robust market position.