Issuer Direct Corp kündigt Umbenennung und Rebranding zu ACCESS Newswire Inc. an Ein kühner Schritt in die Zukunft der Kommunikation Am 27. Januar 2025 wird Issuer Direct Corp zu ACCESS Newswire Inc. und beginnt mit dem Handel unter dem neuen NYSE-Tickersymbol „ACCS“. Raleigh, N.C. / ACCESS Newswire / 16. January 2025 / Issuer Direct Corporation (NYSE American: ISDR) (das …