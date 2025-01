WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei seiner Abschiedsrede im Pentagon hat der scheidende US-Präsident Joe Biden einen eindringlichen Appell an das Militär gerichtet. "Erinnern Sie sich an ihren Eid", sagte Biden bei einer Zeremonie. "Das ist eine Reihe von Prinzipien und Werten, die Ihnen Licht in der Dunkelheit geben, die Sie leiten", mahnte er.

Biden betonte in seiner Rede außerdem, dass die USA für Freiheit stünden - an der Seite ihrer Verbündeten. "Wir beugen uns niemals", sagte der 82 Jahre alte Demokrat. Man sei niemals eingeknickt - schon gar nicht vor Kremlchef Wladimir Putin. "Diktatoren können nicht machen, was sie wollen", sagte er etwa mit Blick auf Russlands Einmarsch in die Ukraine.

An das US-Militär gerichtet sagte Biden weiter: "Sie haben nicht gezögert. Sie haben die Ukraine im Kampf gehalten, ukrainische Soldaten und Piloten ausgebildet, die Ostflanke der Nato mit Truppen gestärkt und vor allem der Welt gezeigt, dass Amerika für die Freiheit eintritt."

Am Montag wird der Republikaner Donald Trump ins Weiße Haus einziehen. Biden hatte die Amerikaner zum Abschied aus dem Amt in einer Ansprache an die Nation bereits vor dem Aufkommen einer bedrohlichen Oligarchie im Land gewarnt./nau/DP/zb