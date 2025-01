Beyond Oil wurde von einer großen Fast-Food-Kette in Osteuropa als Zulieferer zugelassen und beginnt mit der Einführung seines Produkts im Umfang von 16 Tonnen

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 16. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemeldung vom 29. Oktober 2024 als Zulieferer genehmigt wurde und erfolgreich eine Bestellung im Umfang von 16 Tonnen an eine bekannte osteuropäische Restaurantgruppe (der „europäische Kunde“) ausgeliefert hat.

Der europäische Kunde, der mit über 1.000 Standorten eine der größten Fast-Food-Ketten in der Region betreibt, führte im Jahr 2024 ein umfangreiches Pilotprogramm durch. Das Pilotprogramm erzielte außergewöhnliche Ergebnisse, die zur Zulassung des Unternehmens als Zulieferer und zum Beginn einer schrittweisen Markteinführung führten. Die erste Lieferung geht an ausgewählte Franchisenehmer innerhalb des Netzwerks, wobei das Produkt nun für alle Franchisenehmer zum direkten Kauf verfügbar ist.

Diese Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von Beyond Oil dar und ist der erste Schritt zu einer dauerhaften Partnerschaft mit Potenzial für wiederkehrende Einnahmen. Der Schwerpunkt von Beyond Oil besteht nach wie vor darin, Lösungen für ein gesünderes Frittieren anzubieten.

„Die Zulassung als Zulieferer durch eine große osteuropäische Restaurantkette ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Beyond Oil. Dies ist eine weitere Bestätigung des einzigartigen Wertversprechens unseres Produkts und zeigt den Erfolg unserer globalen Expansionsstrategie. Mit mehr als 1.000 Standorten allein im Netzwerk des Kunden verschafft dieser Auftrag Beyond Oil strategische Chancen auf neuen Märkten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unser globales Wachstum zu beschleunigen, indem wir Dienstleistern in der Gastronomie rund um den Globus Lösungen für ein gesünderes und nachhaltigeres Frittieren anbieten.“