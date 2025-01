Rokt und mParticle fusionieren, um Echtzeit-Relevanz neu zu definieren

Schaffung eines unvergleichlichen Angebots zur Erschließung von Werten in den Bereichen E-Commerce, Werbung und Kundenbindung mit erstklassigen Kontrollen zum Schutz von First-Party-Daten

NEW YORK, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Rokt, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce, der Echtzeit-Relevanz in dem Moment freisetzt, der am wichtigsten ist, kündigte heute eine Investition in Höhe von 300 Mio. USD in mParticle an, eine führende Kundendatenplattform (CDP), um ein einzigartiges Angebot zu schaffen, das Echtzeit-Relevanz in den Bereichen E-Commerce, Werbung und Kundenerfahrung freisetzt. Diese Partnerschaft kombiniert die Expertise von Rokt, die Relevanz von E-Commerce-Transaktionsmomenten mit der Echtzeit-CDP von mParticle und ermöglicht es Unternehmen, das Potenzial ihrer Kundendaten voll auszuschöpfen. Rokt wird die Gesamtinvestition in das CDP verdoppeln und die Innovation und die Umsetzung der Produkt-Roadmap von mParticle beschleunigen.