Faktenchecker sind wie Fischstäbchen

Es wird gegenwärtig ja viel über Faktenchecker gesprochen. Ich denke jedoch, der wichtigste Punkt wird dabei - wie eigentlich immer bei allen Themen - überhaupt nicht thematisiert.

Denn um Fakten checken zu können, müsste es eindeutige Fakten und eindeutige Wahrheiten geben. Was jedoch in den komplexen Welten von heute nicht der Fall ist.

Die meisten Aussagen, die heute in Politik und Gesellschaft getroffen werden, sind theorieabhängig.

Und wissenschaftliche Aussagen sind sowieso fast ausschließlich Prozent Theorie. Über Theorien können wir allerdings immer nur dann etwas behaupten, was sicher wahr ist, wenn wir sie als falsch entlarven.

Als wahr lassen sich Theorien hingegen niemals beweisen. Sie sind immer nur vorläufig gültig und mehr oder weniger gut bestätigt. Und zwar so lange, bis es bessere gibt.

Faktenchecker maßen sich daher stets nur ein Wissen an, über das sie gar nicht verfügen können.

Vielleicht muss ich deshalb bei Faktencheckern immer an Fischstäbchen denken? Weil Fischstäbchen nämlich genauso wenig mit Fischen zu tun haben wie Faktenchecker mit der Wahrheit.

Und wenn man Fischstäbchen in der Natur freilassen würde, wären sie wahrscheinlich genauso hilflos wie Faktenchecker es ohne das Geld vom Staat und den üblichen Mäzenen seien würden.

Wäre die Welt eine Rechenaufgabe, dann hätten Faktenchecker eine wichtige Aufgabe, denn dann könnten sie falsche von richtigen Lösungen scheiden. Dann könnten sie bei falschen Lösungen die Rechenfehler offenlegen.

In der wirklichen Welt ist es jedoch weit schwieriger mit den Fakten und der Wahrheit als in der Mathematik. Hier hängen sie nämlich fast immer von den Meinungen der Menschen und von den Erklärungsmodellen ab, die wir uns gebastelt haben.

Und da gibt es eben keine gesicherten Wahrheiten und Fakten. Aus diesem Grunde brauchen wir eine Schwarmintelligenz. Und Schwarmintelligenz gibt es nur bei Fischen, nicht jedoch bei Fischstäbchen.

Deshalb haben wir Menschen ja das geniale System der Demokratie erfunden, in dem die Mehrheit der Menschen darüber entscheiden kann und auch entscheiden muss, was sie für richtig ist und was sie für falsch hält. Weil niemand anderes das kann.

Die Demokratie ist daher die oberste Instanz. In einem System, in dem keine Faschisten oder totalitäre Herrscher regieren, kann es nichts geben, was über den Entscheidungen der Mehrheit des Volkes steht.

Also ab! Zurück mit den Faktencheckern in die Packung mit den Fischstäbchen!

Sätze wie der folgende von Friedrich Merz machen daher Angst, wenn er von einem Politiker kommt: "Aber ist es wirklich so, dass die Meinungsfreiheit nur dann gewährleistet ist, wenn jeder alles schreiben und senden darf, was er will, egal ob richtig oder falsch?"

Ich muss zugeben, dass ich noch vor einer Weile die Bedenken von Herrn Merz sicherlich geteilt hätte. Denn ein gewisses Unbehagen hatte ich da schon, wenn jeder Lügen verbreiten darf.

Doch wenn man sich einmal sehr genau überlegt, was denn die Alternative dazu wäre, auch Falsches offen äußern zu können, kommt man schnell dazu, dass es die nicht gibt.

Denn wenn es verboten wäre, Falsches zu sagen, dann müsste es ja jemanden geben, der immer und in jedem Fall wüsste, was richtig ist.

Und außer Robert Habeck fiele mir da niemand ein.

Doch heute wie damals ist ein einzelner Mann für ein großes Land wie Deutschland zu wenig. Auch wenn die Frauen ihn noch so sehr anhimmeln, heute wie damals.



Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de