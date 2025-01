Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Kritik an Habeck 'Augsburger Allgemeine' zu Kritik an Habeck Es spricht für Habeck, dass er versucht, in diesem Wahlkampf nicht um die Herausforderungen herumzureden, dass er mögliche Kompromisslinien selbst dann antestet, wenn er dafür den Konflikt mit den …