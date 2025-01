FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Wahlkampfthemen

Es ist auffällig, dass ein Bereich im Wahlkampf bisher so gar nicht vorkommt: die Wohn- und Baupolitik. Man möchte fast denken, die Ampel hätte den Wohnungsmangel und die Baukrise gelöst. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wohnungsmangel ist nach wie vor eines der wichtigsten Themen für viele Menschen im Land. Es betrifft fast jede Alterskohorte, jedes Geschlecht, egal, ob man in diesem Land geboren wurde oder nicht. Es bleibt zu hoffen, dass die Parteien, die sich ums Kanzleramt bewerben, das Thema in den Mittelpunkt ihrer Wahlkämpfe rücken. Bisher haben nur die Grünen und Linken die Mietpreisbremse thematisiert. Das reicht - wenn es denn überhaupt sinnvoll ist - aber lange nicht, um der Wohn- und Mietkrise zu Leibe zu rücken./yyzz/DP/zb