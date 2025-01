Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Trumps Schlüsselrolle in Ukraine/Nahost 'Nürnberger Zeitung' zu Trumps Schlüsselrolle in Ukraine/Nahost Hinsichtlich der Ukraine sind bevorstehende Verhandlungen wieder in weite Ferne gerückt, nachdem Trump selbst die Aussage relativiert hat, er werde den Krieg noch am ersten Tag …