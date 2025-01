Urteil gegen Nawalny-Anwälte erwartet

MOSKAU (dpa-AFX) - In einem Prozess gegen drei Verteidiger des 2024 in Haft gestorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny soll nach Medienberichten am Freitag das Urteil gesprochen werden. Den Anwälten des Kremlgegners wird die Zugehörigkeit zu einer extremistischen Vereinigung zur Last gelegt - gemeint ist der von Nawalny gegründete Fonds zur Bekämpfung der Korruption. Die Juristen sollen verbotene Botschaften ihres Mandanten aus der Haft an die Öffentlichkeit gebracht haben.

Der Prozess läuft seit September 2024 in der Stadt Petuschki östlich von Moskau. Die russische Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre und elf Monate Haft für Wadim Kobsew, fünf Jahre und zehn Monate für Alexej Lipzer und fünf Jahre und sechs Monate für Igor Sergunin. Die Verteidiger waren im Oktober 2023 festgenommen worden, als noch Prozesse gegen Nawalny liefen. Die Verfahren gelten als politisch motiviert./fko/DP/zb