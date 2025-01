WTI mit deutlichem Dämpfer

Mit dem äußerst dynamischen Kurssprung vom Mittwoch auf über 80,00 US-Dollar hätte eigentlich ein Kaufsignal mit Zielen bei 82,60 und darüber 85,39 US-Dollar beim WTI-Future generiert werden sollen. Stattdessen hat der Energieträger am Donnerstag einen Kursverlust von vier Prozent auf 77,15 US-Dollar erlebt und macht dadurch den Ausbruch über das Widerstandsband zwischen 78,42 und 79,56 US-Dollar auf Tagesbasis ungültig. An solchen Stellen sollte stets auf einen nachhaltigen Wochenschlusskurs gewartet werden. Auf Sicht der nächsten Stunden und Tage könnte nun Rücksetzer auf 76,39 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 73,83 US-Dollar auf den WTI-Future zukommen und sich für ein spekulatives Short-Investment anbieten. Dieses würde jedoch im laufenden Aufwärtstrend stattfinden und birgt daher erhöhte Risiken. Auf der Oberseite kann erst oberhalb von 80,75 US-Dollar mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandsband der letzten Monate gerechnet werden, dann würden wieder die Ziele bei 82,60 und 85,39 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken.

Trading-Strategie: