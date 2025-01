Abwärtstrend im Test

Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 30,90 US-Dollar würde beim Silber-Future die Möglichkeit eines Ausbruchs aus dem laufenden Abwärtstrend anzeigen, in einem ersten Schritt könnten Kursgewinne an 31,52 und darüber in den Bereich von 32,32 US-Dollar erfolgen. Nach einem anschließenden Pullbach zurück auf das Ausbruchsniveau könnten dann sogar die Vorjahreshochs um 34,87 US-Dollar ins Visier genommen werden. Kommt es dagegen zu einem neuerlichen Rückfall unter 30,00 US-Dollar, müssten noch einmal die jüngeren Tiefs aus Ende 2024 um 28,75 US-Dollar als Unterstützung einspringen. Da aber knapp darüber der EMA 200 verläuft und eine nicht unerhebliche Unterstützung darstellt, könnte ein Trendwechsel bereits an dieser Stelle erfolgen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 30,90 US-Dollar würde erste Anzeichen in Richtung eines Kaufsignals mit einem potenziellen Kursgewinn auf 32,32 US-Dollar beim Silber-Future anzeigen. Entsprechend könnte hierauf ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VG11B6 aufgebaut werden. Allein auf diesem Teilabschnitt würde sich die Renditechance bereits auf 90 Prozent belaufen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,15 Euro ermittelt. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, entsprechend ist eine engmaschige Beobachtung vorauszusetzen. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 29,85 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 0,73 Euro ergeben.